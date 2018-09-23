Aytemiz Alanyaspor'dan galibiyet serisi

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanında Cisse'nin attığı 2 golle kazanırken, galibiyet serisini de üç maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Ankaragücü'ne 2-0 ve Galatasaray'a 6-0 kaybedip lige kötü bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor, sonrasında oynadığı Göztepe, Trabzonspor mücadelelerini 1-0, Kasımpaşa maçını da 2-1 kazanarak puanını 9'a çıkardı. Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayan ve kazanamayan Akdeniz temsilcisi, sonrasında oynadığı 3 maçı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı ve ligde üst sıralara tırmandı.