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10 Ağustos 2018 12:30

Aytemiz’de üst düzey atama

Doğan Holding İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Aygen Ayözger Özvardar, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atandı.

Aytemiz’de üst düzey atama

10 Ağustos 2018 12:30




1976 doğumlu olan Ayözger, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boston College’ta MBA eğitimini tamamladı. Kariyerine İş Yatırım Menkul Değerler’de başlayan Ayözger çeşitli sektörlerde birleşme - devralma (M&A) projelerinde danışmanlık yaptı. Aygen Ayözger Özvardar daha sonra 2005 yılında Doğan Holding İş Geliştirme Birimi’ne katıldı. 2008 - 2011 yılları arasında Enerji Bölüm Başkanı olarak Petrol Ofisi operasyonlarından sorumlu olan Ayözger, 2011 yılından itibaren Doğan Holding İş Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak holding ve grubun birleşme - devralma ve ortaklık projelerini yürüttü.


Bugüne kadar birçok grup şirketinin yönetim kurullarında aktif görev alan Aygen Ayözger Özvardar ayrıca DEİK Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, DEİK Enerji Konseyi’nde ise Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. SPK ileri derece lisansına sahip olan Ayözger, İngilizce ve Almanca bilmektedir.




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