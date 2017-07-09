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09 Temmuz 2017 14:36

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İstanbul’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dünya Petrol Kongresi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İstanbul’da

09 Temmuz 2017 14:36


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katılmak üzere saat 13.30’de Atatürk Havalimanı’na geldi. Havalimanında askeri tören düzenlenirken İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer Aliyev’i apronda karşıladı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya Köşkü’nde akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.


22. Dünya Petrol Kongresi kapmasında Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan devlet başkanları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Devlet başkanlarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın da aralarında bulunduğu 30’dan fazla bakanın da İstanbul’a geleceği öğrenildi. Ayrıca dünyanın en büyük enerji şirketlerinin CEO’ları da kongre boyunca İstanbul’da bulunacak.




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