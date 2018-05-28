yıl dönümünü kutladı. Etkinlik kapsamında Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasında rol oynamış Talat ve Enver Paşaların Abide-i Hürriyet Tepesi’nde bulunan kabirleri ziyaret edildi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı, Ural Eğitim Kültür Araştırma Derneği, Bulgaristan Türkleri Hizmet Derneği, Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği’den oluşan “Türk Dünyası Platformu” Çağlayan’daki Abide-i Hürriyet Anıtı önünde düzenlediği bir törenle “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü”nü kutladı.

Tarihin hiçbir döneminde Azerbaycan’ın bağımsızlık sevdasını unutmadığını vurgulayan Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan, "100 yıl önce Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşları Azerbaycan’da ilk bağımsız Türk Cumhuriyetini kuruyorlar. O zaman Resulzade diyor ki; ’Bir defa yükselen bayrak hiçbir zaman inmez’ Hiçbir rejim Azerbaycan Halkına bağımsızlık sevdasını unutturamadı ve bundan 25 yıl önce Azerbaycan yine bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandı ve bayrak yeniden göklerde yükseliyor. Türk-İslam Ordusunun Azerbaycan’a girişinin de 100. yılını kutluyoruz bu sene. Maşa olarak kullanılan Ermeni milletinin Azerbaycan’da yaptığı katliamlar sonucunda Türk-İslam Ordusunun Azerbaycan’a girmesi önemli bir tepkiydi. Bu iradeyi ortaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine katılan Milli Mücadele döneminin Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun. Sonsuza kadar bayrağımızın göklerde yükselmesini temenni ediyorum. Bayrağımız en yükseklerde dalgalanacaktır. Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Sıkıntılar yaşandı, halende yaşanıyor. İnşallah Türkün bayrağı Karabağ’da da yükselecektir’’ şeklinde konuştu.