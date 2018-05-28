Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 14:51

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor

"Türk Dünyası Platformu" Şişli’de bulunan Abide-i Hürriyet Anıtı önünde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor

28 Mayıs 2018 14:51

yıl dönümünü kutladı. Etkinlik kapsamında Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasında rol oynamış Talat ve Enver Paşaların Abide-i Hürriyet Tepesi’nde bulunan kabirleri ziyaret edildi.


Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı, Ural Eğitim Kültür Araştırma Derneği, Bulgaristan Türkleri Hizmet Derneği, Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği’den oluşan “Türk Dünyası Platformu” Çağlayan’daki Abide-i Hürriyet Anıtı önünde düzenlediği bir törenle “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü”nü kutladı.


Tarihin hiçbir döneminde Azerbaycan’ın bağımsızlık sevdasını unutmadığını vurgulayan Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan, "100 yıl önce Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşları Azerbaycan’da ilk bağımsız Türk Cumhuriyetini kuruyorlar. O zaman Resulzade diyor ki; ’Bir defa yükselen bayrak hiçbir zaman inmez’ Hiçbir rejim Azerbaycan Halkına bağımsızlık sevdasını unutturamadı ve bundan 25 yıl önce Azerbaycan yine bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandı ve bayrak yeniden göklerde yükseliyor. Türk-İslam Ordusunun Azerbaycan’a girişinin de 100. yılını kutluyoruz bu sene. Maşa olarak kullanılan Ermeni milletinin Azerbaycan’da yaptığı katliamlar sonucunda Türk-İslam Ordusunun Azerbaycan’a girmesi önemli bir tepkiydi. Bu iradeyi ortaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.


Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine katılan Milli Mücadele döneminin Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun. Sonsuza kadar bayrağımızın göklerde yükselmesini temenni ediyorum. Bayrağımız en yükseklerde dalgalanacaktır. Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Sıkıntılar yaşandı, halende yaşanıyor. İnşallah Türkün bayrağı Karabağ’da da yükselecektir’’ şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç