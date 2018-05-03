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03 Mayıs 2018 15:04

Azerbaycan tiyatro ekibinden şehitlik ziyareti

“Soykırım Tarihinin Destanı” isimli tiyatro oyununu sergilemek üzere İstanbul’a gelen Azerbaycan İrevan Devlet Tiyatrosu ekibi, Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti.

Azerbaycan tiyatro ekibinden şehitlik ziyareti

03 Mayıs 2018 15:04


Türkiye - Azerbaycan Dev Kardeşlik ve Candaşlık projesi kapsamında Azerbaycan İrevan Devlet Tiyatrosu ekibi, Adile Mermerci Uygulama Okulu Konferans Salonu’nda “Soykırım Tarihinin Destanı” isimli tiyatro oyununu sergiledi.


Oyunun sahnelenmesinin ardından başta projenin başkanı ve tiyatronun direktörü Dr. İftihar Priyev ve yine projenin başkanı Anadolu Aydınlar Ocağı Gen. Bşk. Prof. Dr. İbrahim Öztek olmak üzere tüm ekip Edirnekapı Şehitliği’nde Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa’ nın şehitliğini ziyaret etti. Heyet daha sonra Edirne Müdafii Şükrü Paşa ve Milli Şairimiz M.Akif Ersoy’un mezarlarını da ziyaret ederek dua etti.


Ziyaret sonrası ekip, projelerinin devamı maksadıyla ve soykırım tarihinin destanı oyununu sergilemek üzere Edirne’ye hareket etti.




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