Azerbaycan Türkiye ortak yapımı ’Aşka Geldik’ filmi vizyona giriyor

Azerbaycan Türkiye ortak yapımı olan Aşka Geldik filmi, komedi türünde muhteşem kadrosu ve sıra dışı konusuyla Ekim ayında vizyona girecek. Yapımcılığını Hamdi Bor’un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda usta isim Muharrem Özabat, senaryo Hasan Aliyev, filmin müziği ise Yıldıray Gürgen yaptı.

Azerbaycan ve Türkiye’de aynı anda Ekim ayında gösterime girecek olan Aşka Geldik’te başrollerde usta oyuncular Metin Yıldız ve Şener Kökkaya paylaşacak.

Filmin konusu; Türkiye’nin uzak ve ücra bir köyünde, teknolojiden yoksun sakin bir hayat süren, dünyadaki tüm olaylardan uzak, kendi halinde küçük bir köye bir anda gelen bir haberle olaylar silsilesinin başlamasını anlatılıyor..

Azerbaycan’ın en ünlü komedyeni Ferda Xudaverdiyav’ın da oynadığı Aşka Geldik filminde, usta oyuncular Yakup Yavru, Abdullah Şahin, Ali Tutal, Hüseyin Elmalıpınar, Gönül Dilan, Dilek Denizdelen, Erol Taşçı, Murat Bozaslan ve şarkıcı Faruk K’ da yer alıyor.