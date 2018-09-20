Azeri iş adamının cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı

Florya’da silahlı saldırıya uğrayan Azeri iş adamı Etimad İsmayilov’un cenazesi bulunduğu hastaneden alınarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Florya'da silahlı saldırıya uğrayan Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi bulunduğu hastaneden alınarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Florya'da ofisinde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan Azeri iş adamı Etimad İsmayilov, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanede yapılan incelemeler ve savcılık işlemlerinin ardından Etimad İsmayilov'un cenazesi bulunduğu hastaneden alınarak Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Morguna kaldırıldı.