İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azeri iş adamının cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı

Florya’da silahlı saldırıya uğrayan Azeri iş adamı Etimad İsmayilov’un cenazesi bulunduğu hastaneden alınarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Florya'da silahlı saldırıya uğrayan Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi bulunduğu hastaneden alınarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Florya'da ofisinde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan Azeri iş adamı Etimad İsmayilov, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanede yapılan incelemeler ve savcılık işlemlerinin ardından Etimad İsmayilov'un cenazesi bulunduğu hastaneden alınarak Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.