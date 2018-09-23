İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azeri iş adamının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Bakırköy’deki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azeri iş adamının yakalanan katil zanlısı ve şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'deki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azeri iş adamının yakalanan katil zanlısı ve şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bakırköy Florya'da meydana gelen olayda, gazeteci Sevil Nuriyeva'nın eşi iş adamı Etimat İsmayılov, ofisine gelen Gözal Damirov tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından şoförü ile birlikte kaçan Damirov, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Beşiktaş'ta yakalanmıştı. Zanlı, cinayeti 4 milyon dolar değerinde olan yüzde 2'lik hisse senedi devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle işlediğini itiraf etmişti. Gözaltına alınmalarının ardından işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.