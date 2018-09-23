Azeri iş adamının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Bakırköy'deki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azeri iş adamının yakalanan katil zanlısı ve şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Florya'da meydana gelen olayda, gazeteci Sevil Nuriyeva'nın eşi iş adamı Etimat İsmayılov, ofisine gelen Gözal Damirov tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından şoförü ile birlikte kaçan Damirov, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Beşiktaş'ta yakalanmıştı. Zanlı, cinayeti 4 milyon dolar değerinde olan yüzde 2'lik hisse senedi devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle işlediğini itiraf etmişti. Gözaltına alınmalarının ardından işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.