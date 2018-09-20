Azeri işadamı öldüren zanlının kaçma anı kamerada

Bakırköy'de aralarında 4 milyon lira değerindeki yüzde 2‘lik hisse senedi devri nedeniyle çıkan tartışma sonucu Azeri işadamı Etimat İsmayılov'u silahla vurarak öldüren zanlının kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy Florya'da dün meydana gelen olayda, gazeteci Sevil Nuriyeva'nın eşi iş adamı Etimat İsmayılov, ofisine gelen Gözal Damirov tarafından aralarında yaşanan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından şoförü ile birlikte kaçan Damirov, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından dün saat 01.00 sıralarında Beşiktaş'ta yakalandı. İfadesi alınan zanlılardan Damirov, İsmayılov'u 4 milyon değerindeki yüzde 2'lik bir hisse devrinin gerçekleştirmemesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve silahla kendisini vurduğunu itiraf etmişti.

İş adamının öldürdükten sonra koşarak böyle kaçtı

Öte yandan Damirov'un cinayeti işledikten hemen sonra kaçtığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ofisten çıkan Damirov, elinde ceketle cadde üzerinden koşarak uzaklaşıyor. Bir süre sonra silah seslerini duyan vatandaşlar ise dışarıya çıkıyor. Bazı vatandaşlar da cep telefonuyla polis ekiplerini arıyor.