Azeri yönetmenden hocalı katliamı filmi

Filmin büyük ilgi topladığını belirten Mustafayev, “Hocalı katliamını anlatan daha çok film yapılmalı, kitap yazılmalı ve dünya kamuoyuna sunulmalı” dedi.

Azerbaycanlı savaş muhabiri yönetmen Vahid Mustafayev, Ermeni askerlerinin 26 Şubat 1992 yılında Hocalı kasabasında Azeri Türklerine yönelik yaptığı ve 613 kişiyi öldürdüğü katliamı beyazperdeye taşıdı. Azerbaycan Milli kahramanı ve katliamı görüntüleyen ilk ve tek savaş muhabiri olan Cengiz Mustafayev’in kardeşi olan savaş muhabiri yönetmen Vahid Mustafayev’in beyazperdeye taşıdığı hocalı katliamı, iki gencin arasındaki tutkulu aşk hikayesi üzerinden uyarlandı. Dünyada dört festivalde gösterilen, İngiltere İtalya, Fransa gibi ülkelerde de vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Hocalı filmi, Türkiye’de de seyirci ile buluştu.

Filmin sürecini anlatan Azerbaycanlı savaş muhabiri yönetmen Vahid Mustafayev, “Azerbaycan milli kahramanı Cengiz Mustafayev muhabir olarak hocalı katliamından bir gün sonra katliamın gerçek yüzünü görüntüledi ve bütün dünyaya bunu yayınlamıştır. Bugün bütün dünya kamuoyunun elinde bu videolar vardır. Bizde bunlar üzerinde dünyanın her yerinde Ermenilerin Azeri Türklerine karşı yaptığı soykırımı gösterdik. Bu görüntüler hocalı katliamının sonuçlarıydı. Ancak katliamın özü neydi, Ermeniler Hocalıya nasıl girdiler ve nasıl saldırmışlar? Bunların hakkında malumat yoktu. Ben bütün bu soruların cevaplarını araştırdım. Katliamdan sağ kurtulanlar görüştüm. Bunun ardından da tarihi bir film çektim” dedi.

Çektikleri filmi bütün dünya kamuoyuna sunduklarını da belirten Mustafayev, “Filmin asıl konusu iki genç arasındaki bir aşk üzerinden başlıyor. Filmin kahramanlarından biri asker olan Ali Ekber diğeri ise Bakü’de yaşayan sevgilisi Gönül’dür. Evlenmelerine hocalıda yaşanan katliam imkan vermiyor. Ali Ekber asker olarak savaşıyor. Bu aşk hikayesinin hemen arkasında yaşanan katliamı işledik. Ermeni ordusu nasıl geldi. nasıl kırdılar nasıl öldürdüler bunları filmde işledik. Dünyada İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesinde bu filmi gösterime sunduk. Bu filmle Ermenilerin Türklere yaptığı soykırımı açıkça gösterdik” dedi.

Filmin Türkiye’de de vizyona girdiğini ve büyük beğeni topladığını söyleyen Mustafayev, “Türk yönetmenlerde bu filmi çok iyi karşıladılar. Hepimizin bir amacı var. Ermenilerin Türklere karşı yaptığı soykırım hakkında daha fazla filmler, belgeseller, kitaplar daha çok olmalıdır. Bununla ilgili dünya kamuoyuna daha çok bu görüntüleri sunmalıyız. Bunu daha çok yapsaydık birkaç gün önce Hollanda meclisinde Ermeni soykırımının kabul edilmesi gibi şeyler olmaz. Dünya kamuoyuna aslında kimin haklı kimin haksız olduğunu elimizdeki verilerle sunmalıyız” diye konuştu.