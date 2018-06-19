Aziz Sancar Nobel Parkı, bilim ve doğanın buluşma adresi olacak

Hasan Akgün tarafından Büyükçekmece’de ağırlanan ve ilçenin tarihi dokusuna hayran kalan Nobel Kimya ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithafen, "Aziz Sancar Nobel Parkı" projesi hayata geçiriliyor.

Ziyareti sırasında adının verileceği bilim parkı projesini yerinde inceleyen ve projeyi çok anlamlı bulan Sancar’a Dr. Hasan Akgün tarafından "Aziz Sancar Nobel Parkı" projesinin belediye meclis kararının bir sureti de takdim edilmişti.

Bilime ve teknolojiye verdiği değerle tanınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü alan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismini Büyükçekmece’de yaşatmak adına proje çalışmalarına başlamıştı. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olan ve yaptığı önemli bilimsel çalışmalarla ülkemizi dünyada temsil eden Sancar için harekete geçen Akgün, içerisinde Sancar’ın heykelinin de bulunacağı bir bilim parkını ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Bilim ve sanatı buluşturan bir yaşam alanı

Başkan Akgün’ün hayata geçirdiği en önemli park ve yeşil alan projelerinden biri olan Mimaroba - Sinanoba Mahallesi Büyük Atatürk Parkı içerisinde yer alacak olan Aziz Sancar Nobel Parkı’nın meydanında Prof. Dr. Aziz Sancar’ın heykeli de bulunacak. Park 4950 metrekare zemin alanı üzerine kurulurken, 7472 metrekarelik büyük bir yeşil alanı da kapsıyor. Ayrıca içerisinde 615 metrekarelik biyolojik bir göletin de yer alacağı bilim parkında, süs havuzu, satranç alanı, gösteri ve konferansların düzenleneceği bir amfi, gezinti yolları ve kafeterya da bulunuyor.

"Aziz Sancar’ın adını Büyükçekmece’de yaşatmak bir onur"

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını Büyükçekmece’de yaşatmanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Başkan Akgün, "Yaptığı ve geliştirdiği önemli bilimsel çalışmalarla tanınan ve ülkemizin önemli değerlerinden biri olan Aziz Sancar’ın adını sonsuza kadar Büyükçekmece’de yaşatma kararını almıştık. Büyükçekmece’yi ziyareti sırasında da kendisiyle bilim parkı projesini inşa edeceğimiz Büyük Atatürk Parkı’nı incelemiştik. Sancar’ın da tasarladığımız projeyi beğenmesiyle birlikte hemen harekete geçtik. Büyükçekmece’de, sağlayacağı bilimsel ve sosyal imkanlarla fark oluşturan bir park olacak. Vatandaşlarımız yeşillerin, doğanın içerisinde yer alan biyolojik gölet, yürüyüş ve dinlenme alanları ve zeka oyunu olan satranç alanı sayesinde hem doğanın hem de bilimin keyfini çıkarabilecek" şeklinde konuştu.