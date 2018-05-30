Aziz Yıldırım, İhlas Holding’i ziyaret etti

Fenerbahçe’de seçim hazırlıkları sürerken, mevcut başkan Aziz Yıldırım, İhlas Holding’e ziyaret gerçekleştirdi. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Ben FETÖ örgütünü her türlü mahkemede, savcılıkta, emniyetteki söylemlerimiz, ifadelerdeki yazdırdığımız sözler bizim neler yapabileceğimizin ispatıdır. Altyapıları oluşturacağız. 2005’te de bu altyapıları yapmaya çalıştık ama o zamanki şartlarda olmadı. Getirdiğimiz insan belirli bir zaman sonra geldi ben A Takım’a geçeyim dedi. Alttaki eğitimciler bu çok para alıyor, bunun yerine biz yapalım daha uygun olur dediler. Bu sistemi 2005’lerde bozduk. Şimdi bununla ilgili bu sistemi yapabilecek yabancı ve herkesin tanıdığı bir şahıs gelecek. Bizim şu anda ismini veremediğimiz bir teknik direktör her şeyi organize edecek. Gebze’de 250 dönüm arazi aldık. Bütün altyapı tesisleri oraya taşınacak. Bütün amatör şubelerin de tesisleri buraya taşınacak. Bu 5 - 10 yıllık bir plandı. Hepsi gezildi. 8 kulüp gezildi. Bu kulüplerin altyapı ve üst yapılarla ilgili neleri var. Bizim mimarlar ve scout ekipleri gezdi. Buna göre çalışma yapıldı. Proje haline getirdik. 2015’te bunlar gitti bu operasyonu yaptılar, biz gittik arsaları topladık ve bunu yapacağımızı söyledik. İzinleri alınmaya çalışıyor. İmarlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Seçimden sonra başlarız. Hepsini birden yapmayacağız” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe camiası hep yanımızda oldu”

Başkan Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin kendilerini ekonomik olarak olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Ekonomik olarak baktığınızda 1.8 milyar Dolar’dan 250 milyon Dolar’a geldik. Bu süreç içerisinde 3 Temmuz bunu yaptı. 3 Temmuz olmasaydı 2011’in mayıs ayında 1.8 milyar Dolar halka arz edilmiş hisse değerleri olan bir kulüptük. Türkiye’de İMKB’de ilk 30’daydık. Ondan sonra 600’e düştük. Bu süreç sürdüğü için 250 milyon Dolar seviyelerine geldik. UEFA’nın vermiş olduğu sözleşmelerle bu onarmayı yaptık, artık yavaş yavaş toplayıp yukarıya çıkmaya başlayacağız. Yalnız mı kaldık, hayır. Fenerbahçe camiası hep yanımızda oldu. Nasıl oldular; bizle beraber yaptığımız mitinglerde veya içerideyken Çağlayan’da, Metris’te hastanelerde, ağır cezada her yerde onlar vardı. Son dönemde kumpas davaları açtık, bu davaları kimse takip etmiyor. Bizler takip ediyoruz. Biz yönetime gelirsek bu davaları takip ederiz diyenlerin davalardan haberi bile yok. Davaları bilmeyen insanlar nasıl bu davaları takip edecekler, o anlamda yalnızlık var tabii ki” ifadelerini kullandı.

“Bize ‘şikeci’ damgası vurmaya çalıştılar”

Fenerbahçe’nin maddi ve manevi zararlarını tanzim etmek için tekrar aday olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bir hikaye var, o hikayenin başrollerinde ben, Şekip bey, İlhan bey, kongre üyeleri ile içeride yatan Fenerbahçe kongre üyeleri var. Arkadaşlarınız Fenerbahçelisiniz diye takıldılar. Tüm Fenerbahçelilere, ‘şikeci’ damgası vurmaya çalıştılar. Bunun hesaplaşması yapılması lazım. Yargıtay kararından sonra gönüllerde beraat etmiş olacağız. Manevi alanda Fenerbahçe zararlarını hiçbir şekilde karşılayamazsın. 2 Temmuz’a dönersen, o günkü durumun olursa manevi her şeyin bitmiş olur. Manevi yaralanmaların hepsi duracak. Manevi olarak kaybettik. Maddi anlamda suçlamaların da karşılığında bireyleri, kurumları hepsini mahkemeye vermesi lazım. Haklarını alması lazım. Bu tarafta da beraat olduktan sonra 20 sene sonra bir şey söylendiğinde torunlarımız, ’Bizi böyle suçladılar ama bizim dedelerimiz mahkemelerde haklarını aramışlardı’ diyecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yıldırım, seçim değerlendirmesi sorusuna ise, “Bunu benim değerlendirmeme gerek yok. Fenerbahçe camiası onu pazar günü değerlendirecektir” yanıtını verirken, ‘Aday olmasaydınız Ali Koç’a oy verir miydiniz’ sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Şekip Mosturoğlu: “Maça gelen taraftarlara öncelik tanınacak"

Ziyarette açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli kulübün Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise gelecek sezon seyircilere yönelik hayata geçirilmesi planlanan ’Sadakat’ projeleri hakkında bilgiler aktararak, “Maça gelen taraftarlar deplasman maçlarına öncelikli bilet alma hakkına sahip olacaklar. Bir sonraki sezonda da indirimli bilet alma hakkına sahip olacaklar. Kale arkalarında kulüp 10 TL’lik bir ulaşım indirimi yapacak ama bunu sürdürebilir olması için taraftarın bir sonraki maça gelmesi ve cezalı olmaması lazım. Bu şekilde Fair-play’e de katkı sağlanmış olacak” açıklamasını yaptı.