Aziz Yıldırım’dan Hulusi Belgü’ye tepki

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Hulusi Belgü’ye tepki göstererek suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Aziz Yıldırım’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Yıllardır her fırsatta şahsımı ve bulunduğum makamı, Fenerbahçe ve Fenerbahçe yönetimini yıpratmak pahasına yalan yanlış bilgilerle karalayan, özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü Haziran 2018 Genel Kurulu’nun ardından da, sahip olduğu çirkin üslubunu suç unsuru taşıyan ifadelerle birlikte sürdürmekten geri durmayan Hulusi Belgü isimli şahıs, kendi sosyal medya hesabından dün yine şahsımla alakalı son derece yakışıksız ve yalan dolu ifadeler kullanırken, bu kez de FETÖ’yü aklama yolunu tercih etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde FETÖ yapılanması ile ilgili en net tespitleri, en önce ortaya koyan, bu sebeple maddi manevi bedel ödeyen ve mücadelesini sonuna kadar korkusuzca sürdüren biri olarak, ilgili şahsın salt ’Aziz Yıldırım Nefreti’ ile izah edilemeyecek olan paylaşımlarının değerlendirmesini kamuoyuna bırakırken, söz konusu şahısla ilgili bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

Belgü ne demişti

Fenerbahçe’nin Benfica ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde veda etmesinin ardından Hulusi Belgü sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Belgü’nün paylaşımları şöyle:

"Dünkü maçı seyrederken aklımdan geçenleri sizlerle paylaşma ihtiyacını duydum; dün tribünleri dolduran bir çok taraftarlar yeniden sloganıyla yeni başkanına ama eski takımına destek olmak için stattaydı. Eski takım diyorum çünkü Aziz Bey sağ olsun transfer yapamıyoruz. Aziz Yıldırım son 5 senede kulübü milyonlarca lira borca sokarken, kulübün tüm kaynaklarını bitirdiği gibi, yaş ortalaması yüksek ve birbiriyle uyumsuz, takım olmaktan uzak oyuncular gurubunu miras bıraktı. Bana kızan arkadaşlarım olduğunu biliyorum, onları da anlıyorum ama 5 senede tamamen kibir ve egoyla başkanlık yapan Aziz Bey’in verdiği tahribatı FETÖ dahi vermedi. Ben buna çıldırıyorum. Çünkü Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Aziz Bey öyle bir kin ve nifak tohumu ekti ki dün kendisini destekleyen taraftarlardan elenmemize sevinenler, sosyal medyada sevinç çığlıkları atarak ajitasyona başladılar. Fenerbahçeli şunu bilmelidir; Aziz Bey’in bıraktığı borç mirasının maliyeti ile Ronaldo’yu transfer edebilirdik, oysa şimdi transfer yasakları ve finansal zorluklarla boğuşuyoruz. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda hep insanları yanılttı borcu, vadeleri, türlerini hep sakladı. Ali Koç ise geç de olsa bu düzene karşı ayağa kalktı ve şerefiyle, Fenerbahçeliliği ile aday oldu ve genel kurul da kendisini seçti. Ali Koç ve ekibi Fenerbahçe için bir şanstır, yalan söylemeyen, şeffaf bir başkanımız var ama Aziz Bey gitmeden her şeyi batırdığı için eli kolu bağlı, eski takımda bazı değişiklikler yaparak yola devam etmek zorunda. Finansal durum bu kadar kötüyken 2 tecrübeli ve 3 genç futbolcuyla sözleşme yaparak stratejik olarak doğru hamleler yaptı ve takımı gençleştirme sinyalleri verdi. Ne yazık ki bazı kendini bilmezler transfer yapılamamasının sebebini Ali Koç’a bağlıyorlar ama Ali Koç, Aziz Yıldırım gibi kulübün geleceğini satmak yerine geleceğe yatırım yapmayı tercih ediyor, bunu zamanla herkes anlayacak. Ama taraftarın ve daha da önemlisi futbol kamuoyunun anlaması lazım, Ali Koç’un satır aralarını iyi okuyun. Ali Koç sadece başarılı bir takım değil saygı duyulan bir kulüp oluşturmaya çalışıyor. Aziz Yıldırım’ın sahte kabadayılığı yerine Ali Koç ’saygı’ diyerek yola çıktı, bunu yaparken de genç ve mücadeleci bir takım oluşturma gayretinde. Aziz Yıldırım’a sahte diyorum çünkü dediklerinin hiçbirini yapamadı. Bizimse şunları bilerek Ali Koça destek olmamız lazım; FFP var ve bunu aşmamız şu an çok zor, 621 Milyon Euro borcumuz var bu borçla yaşamamız dahi çok zor. Elimizdeki Futbolcularla yola devam etmek zorundayız, onları eleştirmek dünyanın en kolay işi, onun yerine onlara moral verip motive etmek zorundayız. Bakın bir örnek dünkü maçta Volkan kötü bir gol yedi ama onun yedeği gene Aziz Bey’in aldığı Kameni, hangisini tercih edersiniz? Oysa belli bir süre sonra Berk geçecek kaleye ve senelerce sırtında taşıyacak Fenerbahçe’de. Dolayısı ile lütfen bu gerçekleri bilerek yüksek beklentide bulunup sonrasında üzülüp takımımızı yermeyelim, unutmayın dün bu takım Vardar’a değil bizden 4 sefer daha değerli Benfica’yla berabere kalıp elendi!"