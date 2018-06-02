Aziz Yıldırım’dan son dakika açıklaması

Önerdiğim formül iler Fenerbahçe’nin parası 300 Milyon TL olsun” dedi.

Fenerbahçe’de gergin Seçimli Genel Kurul’un ilk günü geride kalırken, sarı-lacivertli kulüp başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe’nin menfaati için var olduklarını söyleyerek, “Fenerbahçe’nin kazanması için varız. Bunun için Genel Kurul konuşmamızda Ali Bey’e çok net bir teklif yaptık. Dedik ki, “Madem sen futboldan çok iyi anlıyorsun, madem biz futbolu iyi yönetemiyoruz, madem ki sen hatırı sayılır bir miktar koyacaksın, hay hay. Ben de aynı parayı, aynı şartlarla koyuyorum. Diyorum ki gel, futbolu sen yönet, futbol aş’nin başına geç, ben de iyi yönettiğimi iddia ettiğin amatör branşları yöneteyim. Senin koyacağın parayı ikiye katlayalım, kulübün kasasına koyalım. Var mısın? Fenerbahçe kazansın, amaç Fenerbahçe değil mi?” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe’nin kazancını ikiye katlayalım”

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin başkan adayı Ali Koç’a Fenerbahçe Futbol AŞ’nin başına geçmesini teklif ederek, “Açık arttırmaya çevirmeyelim bu işi, gel ikimiz de aynı parayı koyalım kasaya. Senin başkanlığınla 150 milyon TL kazanacaksa Fenerbahçe, benim önerdiğim formül ile 300 milyon TL olsun Fenerbahçe’nin parası. Parayı da sen yönet, futbol aş’nin başına geç. Ben de amatör branşları yöneteyim, sonuçta bu genel kurul derneğin genel kurulu” ifadelerini kullandı.

“Kazanan Fenerbahçe olsun”

Yıldırım, yaptığı teklif sonucu kazanan tarafın sarı-lacivertli kulüp olacağını vurgulayarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Ali Bey diyor ki, kulübün yönetimini bana verin. Ben de diyorum ki, çok iyi bildiğini iddia ettiğin futbol aş’nin yönetimini verelim, kasaya da kendisinin bahsettiği hatrı sayılır bedeli koyalım, örneğin 150’şer milyon TL koyalım. Kazanan Fenerbahçe olsun, omuz omuza bu işi götürelim. Ancak cevap veremedi.”