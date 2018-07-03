Baba Çocuk Kampı renkli görüntülere sahne oldu

Kampçılık Eğitimi, Meteoroloji ve Yön Bulma, Düğüm ve Bağlar, Zeka Oyunları ve Taş Boyama gibi eğitici ve öğretici çalışmaların yapıldığı Baba Çocuk Kampı’nda, ebeveynler farklı bir hafta sonu deneyimi yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Baba-Çocuk Kampı”renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Doğa, Yaşam ve İzci Kampı’nda gerçekleşen etkinlikte, babalar ve çocuklar hem doğanın tadını çıkardı hem de birlikte kaliteli vakit geçirmenin hazzını yaşadılar.

Kampçılık Eğitimi, Meteoroloji ve Yön Bulma, Düğüm ve Bağlar, Zeka Oyunları ve Taş Boyama gibi eğitici ve öğretici çalışmaların yapıldığı Baba Çocuk Kampı’nda,ebeveynler farklı bir hafta sonu deneyimi yaşadı.Toplamda 80 kişinin katıldığı kampta baba ve çocuklara doğa ve çevre ile ilgili bilgiler aktarılırken, çocukların zihinsel, fiziksel gelişiminin sağlanması, kendini ifade edebilme, toplum içerisinde anlaşılabilme ve birliktelik duyguları geliştirildi.

Beylikdüzü’ndeki en güzel hafta sonu

Özellikle çocukların kişisel gelişimlerine son derece katkıda bulunan etkinlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnsanların yüzlerinin güldüğünü ve herkesin memnun kaldığını görmek bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” diye konuştu.

Tüm katılımcılara kitap, katılım belgesi ve izci bağı hediye edilen kampta baba ve çocuklar,Beylikdüzü’nde geçirdikleri en güzel hafta sonu deneyimi olduğunu belirttiler.