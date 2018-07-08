Baba ve 2 çocuğu takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza anından araç içerisinde bulunan 2’si çocuk 3 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Atatürk Havalimanı önündeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuğu ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan çıkan sürücü Cuma Ramadan, önünde aniden şerit değiştiren Salih B. yönetimindeki otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramadan, ardından yön levhasına çarparak takla attı. Sürücüyle birlikte iki çocuğu, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Emniyet kemeri sayesinde burunları bile kanamadı

Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Salih B.’yi tedavi altına aldı. Cuma Ramadan ve iki çocuğunun emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattıkları görüldü.

"Çocuklarla beraber emniyet kemerimiz takılıydı”

Kaza anını anlatan baba Cuma Ramadan, "Önümdeki araç aniden direksiyonu önüme kırdı. Ben de ona çarptım. Ortam meydanda zaten. Çocuklarla beraber emniyet kemerimiz takılıydı. Sürekli emniyet kemerimizi takıyoruz. Benim ve çocuklarımın durumu iyi” dedi.