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08 Temmuz 2018 12:56

Baba ve 2 çocuğu takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Atatürk Havalimanı’ndan Havuzlu Kavşak istikametine seyreden araç sürücüsü, önünde ani bir şekilde şerit değiştiren araca çarparak takla attı.

Baba ve 2 çocuğu takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

08 Temmuz 2018 12:56

Kaza anından araç içerisinde bulunan 2’si çocuk 3 kişi, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Atatürk Havalimanı önündeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuğu ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan çıkan sürücü Cuma Ramadan, önünde aniden şerit değiştiren Salih B. yönetimindeki otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramadan, ardından yön levhasına çarparak takla attı. Sürücüyle birlikte iki çocuğu, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



Emniyet kemeri sayesinde burunları bile kanamadı


Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Salih B.’yi tedavi altına aldı. Cuma Ramadan ve iki çocuğunun emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattıkları görüldü.



"Çocuklarla beraber emniyet kemerimiz takılıydı”


Kaza anını anlatan baba Cuma Ramadan, "Önümdeki araç aniden direksiyonu önüme kırdı. Ben de ona çarptım. Ortam meydanda zaten. Çocuklarla beraber emniyet kemerimiz takılıydı. Sürekli emniyet kemerimizi takıyoruz. Benim ve çocuklarımın durumu iyi” dedi.




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