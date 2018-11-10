Baba ve 4 çocuğu yangında yaralandı

İstanbul Kartal'da bir evde çıkan yangından baba ve 4 çocuğu yaralandı. Yaralı baba, çocuklarıyla birlikte hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre Orta Mahalle Kılıç Ali Paşa Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında evde buluna baba İzzettin İlhan (44), çocukları Elif (9), Emirhan (4) Seyhan (2) ve Sultan Sude (11) yaralandı. Yaralı baba ve çocukları sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baba İzzetin İlhan ve 9 yaşındaki kızı Elif'in durumlarının ağır olduğu, diğer çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.