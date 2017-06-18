Babalar çocukları için pasta yaptı

Babalar, üzerilerinde “kral” yazan tişörtler giyerek çocukları için pasta yaptı.

Maltepe Belediyesi Zümrütevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi, “Babalar Günü” dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte kreşe gelen babalar, bonelerini ve üzerilerinde “kral” yazan tişörtlerini giyerek, mutfağa indi ve çocukları için özenle pasta hazırladı. Oldukça renkli anlara sahne olan pastaların hazırlanması sonrasında babalar, üzerlerinde “prens” ve “prenses” yazılı tişörtleri giyen çocuklarına kendi yaptıkları pastaları yedirdi.

Huzurevinde Babalar Günü şenliği

Maltepe Huzurevi’nde de Babalar Günü’nü kutladı. Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Canan Döner ve Ömer Ekşioğlu’nun katıldığı kutlamada, huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı buluşmada, huzurevi sakinlerine Babalar Günü hediyeleri de dağıtıldı. Gönüllerince eğlenen huzurevi sakinleri, desteklerinden dolayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti.