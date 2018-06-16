Babalar Günü’nde ağlatan hediye

Handan Toprak Benli’nin ‘Babalar Günü’ nedeniyle hediye etmesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Bulgaristan’ın Kırcaali Bölgesi’nde 80 yıl önce dünyaya gelen ve 14 yaşındayken oturdukları köye gelen, kendisini görünce sarılıp dolma kalem hediye eden Nazım Hikmet’ten cesaret alarak duygularını kağıda dökmeye başlayan Fehim Şanlıtürk, 1989 yılındaki büyük baskılar üzerine göç ile Türkiye’ye geldi. Üç çocuk babası Fehim Şanlıtürk, bugüne kadar büyük bölümü basılan 980 şiiri yazarken, geçen 9 Eylül’de Avcılar Belediyesi’nde çalışan oğlu Erkan’ı 50 yaşında yitirdi. Eşi Adile ile birlikte adeta yıkılan gözü yaşlı baba, oğlunun ardından duygularını yine kaleme döktü.

Başkan Benli’den duygulandıran hediye

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Fehim Şanlıtürk’ün ardından ‘Babadan oğla ağıt’ adlı şiiri yazan Erkan Şanlıtürk’ü Ramazan Bayramı ve ‘Babalar Günü’ nedeniyle unutmayarak evinde ziyaret etti. Başkan Dr. Toprak Benli, yaşlı babaya, çiçek ve çikolatanın yanı sıra içten duygularını yansıtan yazdığı ağıdın dizelerinin yanı sıra yitirdiği oğlunun fotoğrafının da yer aldığı tabloyu hediye etti.

Hiç beklemediği bu jestte oldukça duygulanan Türk halk şairi Fehim Şanlıtürk, kendilerini ve oğlunu unutmayan, sorunları ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye teşekkür etti.

Fehim Şanlıtürk’ün karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaşama veda eden 2 çocuk babası oğlu Erkan için yazdığı şiirin dizeleri şöyle:

"Babadan oğluna ağıt

Sırası yok, makamı yok, yaşı yok

Hayat bize fikrimizi sormuyor

Üç oğlun birini aldı elimden

Hayat bize zikrimizi sormuyor

Erkan idi adı, maviydi gözler

Bir baba evladı böyle mi özler

Gitti dönmeyecek boşa tüm sözler

Hayat bize zikrimizi sormuyor

İki evladı vardı güzel çağında

Biri solundaydı, biri sağında

Düğünleri olacaktı bey otağında

Hayat bize derdimizi sormuyor

Evin direğiydi direk yıkıldı

Yürüklere yağlı kurşun sıkıldı

Kara toprak üstüne mermer çakıldı

Hayat bize meylimizi sormuyor

9 Eylül günü terk ettin bizi

Acıya yasa boğdun sen hepimizi

Gözyaşları sel oldu bak dizi dizi

Hayat bize halimizi sormuyor

Seksenimde Erkanım kaybettim seni

Oğulsuz bıraktın baban Fehim’i

Duasız bırakmam Rahman Rahimi

Hayat bize sıramızı sormuyor

Erkan oğlum dilerim cennettir yerin

Bir ağacın altında gölgesi serin

Bekle gelecek tüm sevdiklerin

Hayat bize zamanını sormuyor."