Babalar Günü’nde ağlatan hediye

Handan Toprak Benli’nin ‘Babalar Günü’ nedeniyle hediye etmesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Bulgaristan’ın Kırcaali Bölgesi’nde 80 yıl önce dünyaya gelen ve 14 yaşındayken oturdukları köye gelen, kendisini görünce sarılıp dolma kalem hediye eden Nazım Hikmet’ten cesaret alarak duygularını kağıda dökmeye başlayan Fehim Şanlıtürk, 1989 yılındaki büyük baskılar üzerine göç ile Türkiye’ye geldi. Üç çocuk babası Fehim Şanlıtürk, bugüne kadar büyük bölümü basılan 980 şiiri yazarken, geçen 9 Eylül’de Avcılar Belediyesi’nde çalışan oğlu Erkan’ı 50 yaşında yitirdi. Eşi Adile ile birlikte adeta yıkılan gözü yaşlı baba, oğlunun ardından duygularını yine kaleme döktü.
Başkan Benli’den duygulandıran hediye
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Fehim Şanlıtürk’ün ardından ‘Babadan oğla ağıt’ adlı şiiri yazan Erkan Şanlıtürk’ü Ramazan Bayramı ve ‘Babalar Günü’ nedeniyle unutmayarak evinde ziyaret etti. Başkan Dr. Toprak Benli, yaşlı babaya, çiçek ve çikolatanın yanı sıra içten duygularını yansıtan yazdığı ağıdın dizelerinin yanı sıra yitirdiği oğlunun fotoğrafının da yer aldığı tabloyu hediye etti.
Hiç beklemediği bu jestte oldukça duygulanan Türk halk şairi Fehim Şanlıtürk, kendilerini ve oğlunu unutmayan, sorunları ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye teşekkür etti.
Fehim Şanlıtürk’ün karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaşama veda eden 2 çocuk babası oğlu Erkan için yazdığı şiirin dizeleri şöyle:
"Babadan oğluna ağıt
Sırası yok, makamı yok, yaşı yok
Hayat bize fikrimizi sormuyor
Üç oğlun birini aldı elimden
Hayat bize zikrimizi sormuyor
Erkan idi adı, maviydi gözler
Bir baba evladı böyle mi özler
Gitti dönmeyecek boşa tüm sözler
Hayat bize zikrimizi sormuyor
İki evladı vardı güzel çağında
Biri solundaydı, biri sağında
Düğünleri olacaktı bey otağında
Hayat bize derdimizi sormuyor
Evin direğiydi direk yıkıldı
Yürüklere yağlı kurşun sıkıldı
Kara toprak üstüne mermer çakıldı
Hayat bize meylimizi sormuyor
9 Eylül günü terk ettin bizi
Acıya yasa boğdun sen hepimizi
Gözyaşları sel oldu bak dizi dizi
Hayat bize halimizi sormuyor
Seksenimde Erkanım kaybettim seni
Oğulsuz bıraktın baban Fehim’i
Duasız bırakmam Rahman Rahimi
Hayat bize sıramızı sormuyor
Erkan oğlum dilerim cennettir yerin
Bir ağacın altında gölgesi serin
Bekle gelecek tüm sevdiklerin
Hayat bize zamanını sormuyor."