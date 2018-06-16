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16 Haziran 2018 09:28

Babalar Günü’nde ağlatan hediye

Türk Halk şairi Fehim Şanlıtürk, 50 yaşında yaşamını yitiren oğlu Erkan Şanlıtürk’ün ardından yazdığı ağıt halindeki dizelerinin yanı sıra üzerinde fotoğrafının da yer aldığı tabloyu Avcılar Belediye Başkanı Dr.

Babalar Günü’nde ağlatan hediye

16 Haziran 2018 09:28

Handan Toprak Benli’nin ‘Babalar Günü’ nedeniyle hediye etmesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.


Bulgaristan’ın Kırcaali Bölgesi’nde 80 yıl önce dünyaya gelen ve 14 yaşındayken oturdukları köye gelen, kendisini görünce sarılıp dolma kalem hediye eden Nazım Hikmet’ten cesaret alarak duygularını kağıda dökmeye başlayan Fehim Şanlıtürk, 1989 yılındaki büyük baskılar üzerine göç ile Türkiye’ye geldi. Üç çocuk babası Fehim Şanlıtürk, bugüne kadar büyük bölümü basılan 980 şiiri yazarken, geçen 9 Eylül’de Avcılar Belediyesi’nde çalışan oğlu Erkan’ı 50 yaşında yitirdi. Eşi Adile ile birlikte adeta yıkılan gözü yaşlı baba, oğlunun ardından duygularını yine kaleme döktü.



Başkan Benli’den duygulandıran hediye


Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Fehim Şanlıtürk’ün ardından ‘Babadan oğla ağıt’ adlı şiiri yazan Erkan Şanlıtürk’ü Ramazan Bayramı ve ‘Babalar Günü’ nedeniyle unutmayarak evinde ziyaret etti. Başkan Dr. Toprak Benli, yaşlı babaya, çiçek ve çikolatanın yanı sıra içten duygularını yansıtan yazdığı ağıdın dizelerinin yanı sıra yitirdiği oğlunun fotoğrafının da yer aldığı tabloyu hediye etti.


Hiç beklemediği bu jestte oldukça duygulanan Türk halk şairi Fehim Şanlıtürk, kendilerini ve oğlunu unutmayan, sorunları ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye teşekkür etti.


Fehim Şanlıtürk’ün karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaşama veda eden 2 çocuk babası oğlu Erkan için yazdığı şiirin dizeleri şöyle:



"Babadan oğluna ağıt


Sırası yok, makamı yok, yaşı yok


Hayat bize fikrimizi sormuyor


Üç oğlun birini aldı elimden


Hayat bize zikrimizi sormuyor


Erkan idi adı, maviydi gözler


Bir baba evladı böyle mi özler


Gitti dönmeyecek boşa tüm sözler


Hayat bize zikrimizi sormuyor


İki evladı vardı güzel çağında


Biri solundaydı, biri sağında


Düğünleri olacaktı bey otağında


Hayat bize derdimizi sormuyor


Evin direğiydi direk yıkıldı


Yürüklere yağlı kurşun sıkıldı


Kara toprak üstüne mermer çakıldı


Hayat bize meylimizi sormuyor


9 Eylül günü terk ettin bizi


Acıya yasa boğdun sen hepimizi


Gözyaşları sel oldu bak dizi dizi


Hayat bize halimizi sormuyor


Seksenimde Erkanım kaybettim seni


Oğulsuz bıraktın baban Fehim’i


Duasız bırakmam Rahman Rahimi


Hayat bize sıramızı sormuyor


Erkan oğlum dilerim cennettir yerin


Bir ağacın altında gölgesi serin


Bekle gelecek tüm sevdiklerin


Hayat bize zamanını sormuyor."




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