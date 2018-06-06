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06 Haziran 2018 13:52

Babalar Günü’ne alternatif hediye Ora TV

İhlas Pazarlama A.

Babalar Günü’ne alternatif hediye Ora TV

06 Haziran 2018 13:52

Ş Pazarlama Müdürü Cüneyd Tural, Babalar Gününde babalara hediye olarak Ora TV’yi önerdi.



Ş Pazarlama Müdürü Cüneyd Tural, Ora TV’yi 17 Haziran Babalar Günü’nde hediye olarak alınabilecekler listesine koydu. Tural, "14 Haziran’da Rusya’da başlayacak bir aylık futbol şöleninde, babanızla birlikte her anın tadını çıkarmak, her golü sanki oradaymış gibi izlemek için Ora TV yeter. Babalar Günü için babanıza Ora TV alın, Dünya kupasını sanki oradaymış gibi birlikte izleyin" dedi.



Ora TV’nin özellikleri


TV ile ilgili bilgi veren Cüneyd Tural, "43 inç, 49 inç ve 55 inç boyutlarıyla her eve, her yere uygun ORA Led TV, dahili uydu alıcısı ile başka hiç bir şeye ihtiyaç duymadan, tüm yayınları Full HD izleme imkanı sunuyor. Picture Wizard-Resim Sihirbazı kolay resim ayarlama foksiyonu, HDMI medya ara yüzü ve USB Yüksek Çözünürlüklü Medya Oynatıcı, Karasal ve Dijital yayınları alabilme özelliklerine sahip. Askı aparatı hediyesiyle satılan TV’ler peşin veya senetli satış ile taksit seçenekleri de mevcut" ifadelerini kullandı.




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