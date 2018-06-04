Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 11:07

Babalar Günü’ne özel hediye seçenekleri sunuldu

Beymen, Babalar Günü’ne özel bir uygulamaya gitti.

Babalar Günü’ne özel hediye seçenekleri sunuldu

04 Haziran 2018 11:07

Yapılan açıklamaya göre dünyaca ünlü markaların 2018 Yaz koleksiyonlarından farklı fiyat aralıklarında yüzlerce hediye seçeneği tüketicilere sunulacak.


Beymen, Babalar Günü için dünyaca ünlü markaların 2018 Yaz koleksiyonlarından farklı fiyat aralıklarında yüzlerce hediye seçeneği sunacak. Yapılan şirket açıklamasına göre Beymen çatısı altında modaseverlerle buluşan aralarında Etro, Missoni, Paul Smith, Fedeli, Kiton, Brunello Cucinelli, Herno, Belstaff, Alpha Studio’nun da bulunduğu dünyaca ünlü markaların en seçkin hazır giyim koleksiyonları Babalar Günü’nde babasını sevindirmek isteyenlerin tercihi olacak.


Henderson, Barrett, Tod’s, Church’s, ZeSantoni, Common Projects, Green George, Castaner, Bottega Veneta’nın 2017 Yaz koleksiyonlarında yer alan birbirinden şık ayakkabı ve çantaları arasından hediye seçimini yaparak babaların şıklığı tamamlanabilecek. Bottega Veneta, Saint Laurent, Fendi, Paul Smith’in 2017 yaz koleksiyonlarında yer alan aksesuar çeşitleri, İtalyan Borsalino’nun şapkaları, Tateossian’ın kol düğmeleri ve bileklikleri babalar için stoklarda yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç