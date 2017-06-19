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19 Haziran 2017 12:03

Babalar ve çocuklar ’yelkenler fora’ dedi

Babalar Günü etkinliği kapsamında Forum Bornova’da model tekneler zamana karşı yarıştı.

Babalar ve çocuklar ’yelkenler fora’ dedi

19 Haziran 2017 12:03


İzmir’in en prestijli alışveriş merkezlerinden Forum Bornova, Deniz Yıldızı Bulvarı’ndaki havuzda, Babalar Günü’ne özel maket tekne yarışması gerçekleştirdi. 18 Haziran Pazar günü 11’incisi yapılan yarışmada babalar ve çocuklardan oluşan takımlar etapları mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan etapları en kısa sürede bitiren takımlardan ilk üçe girenler Forum Bornova’nın Babalar Günü’ne özel hediyelerinin sahibi oldu.


Babalar ve çocukların birlikte yarıştığı etkinlikle ziyaretçiler, hem Babalar Günü’nü kutladı hem de hediyeler kazandı.




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