Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:26

Babel, haftanın futbolcusu seçildi

Lyon karşısında Beşiktaş’ın tek golünü atan Hollandalı yıldızı Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçlarının futbolcusu seçildi.

Babel, haftanın futbolcusu seçildi

14 Nisan 2017 16:26


UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu da belli oldu. Beşiktaş’ın deplasmanda Lyon’a 2-1 mağlup olduğu maçta 15. dakikada takımın tek golünü kaydeden yıldız futbolcu Ryan Babel, haftanın futbolcusu seçildi. İnternet üzerinden kullanıcıların oylarıyla belirlenen ankette oyların yüzde 34’ünü alan Babel, Manchester United’dan Mkhitaryan, Celta Vigo’dan Iago Aspas ve Ajax’tan Klassen’i geride bıraktı.


Ryan Babel, daha önce de 4-1 mağlup ettikleri Olympiakos maçındaki performansı ile nedeniyle haftanın en iyi 11’ine seçilmişti.


İkinci yarı siyah-beyazlılara katılan 30 yaşındaki futbolcu 17 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:29
  • Güneş :06:17
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:59
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!