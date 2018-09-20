Babel, Pepe'yi yakaladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, karşılaşmanın 51. dakikasında Babel'in golüyle öne geçti. Bu sezon 5. golüne imza atan Hollandalı futbolcu, Pepe'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu.

Beşiktaş'ta forvet oyuncuları suskun kalırken Babel gollerini atmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk eden siyah-beyazlılarda mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Hollandalı futbolcu 51. dakikada sahneye çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu. LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı ve 5 gole ulaşarak Pepe'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu. Babel, ligde oynanan Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı.