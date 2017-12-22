Bacaklardaki şekil bozukluklarına neştersiz çözüm

Dr. Esra Çelik, “Ama teknoloji artık bunu hayal olmaktan öteye taşıyarak her kadının şahane görünümlü bacaklara sahip olmasına imkan tanıyor” dedi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esra Çelik, bacak ve kalçada şekil bozukluklarına ilişkin, “Bu şekil bozuklukları veya kusurlar, yağ birikimi sonrasında da ortaya çıkabilirler. Bir kadının en çekici yerlerinden birinin bacaklar olduğunu düşünürsek kalça ile uyumlu, silindirik, kavisleri olan ve ayağa doğru zarif bir şekilde incelerek giden bacak yapısı ile hoş görünümlü olmak eminim ki tüm kadınların hayalinde vardır. Ama teknoloji artık bunu hayal olmaktan öteye taşıyarak her kadının şahane görünümlü bacaklara sahip olmasına imkan tanıyor” dedi.

“Kalın bacakların nedeni kalın kemik yapısı, gelişmiş kaslar ve yapısal fazla yağ dokusudur”

Neştersiz, vücudun herhangi bir yerinde kesik izi yada dikiş izi olmadan yapılan işlemlerin artık modern yöntemlerle mümkün olduğunu ifade eden Op. Dr. Çelik, “Özellikle bacak bölgesinde yağ tabakasının tek katlı olmasından dolayı özenli ve hassas yöntemler kullanılması gerekir. Mesela kalın bacakların nedeni kalın kemik yapısı, gelişmiş kaslar ve yapısal fazla yağ dokusudur. Yağ dokusunun alınması ve ek olarak botoksla ya da lazer işlemleriyle kaslar inceltilerek kalın bacak sorunu çözülür” diye konuştu.

Bacaklardaki eğriliklerin çukur olan bölgelere yağ veya doku kokteyli enjeksiyonu, çıkıntılı olan bölgelere ise liposuction uygulanarak düzeltilebildiğini kaydeden Op. Dr. Çelik, “Ayak bilekleri de inceltilebilir. Bacağa silikon protez de uygulanabilecek yöntemlerden biri olmakla beraber, ilk tercih hastanın kendi dokusu olan yağ dokusunun kullanılması olmalıdır. Ameliyat genel anestezi ile yapılır. Şişlik ve morluklar 2-3 haftada oldukça azalır ve hatta bazen kaybolur. Alınan yağ veya doku kokteylinin fazlası özel bir yöntemle dondurularak saklanır ve 6 ay sonra gerekirse yeniden verilebilir. Ayrıca kaslı bacakların inceltilmesinde botoksdan da faydalanılır. Botoks fazla gelişmiş iç bacak kasını zayıflatarak daha ince görünmesini sağlar. Kolay uygulanan, etkili bir yöntemdir” açıklamalarında bulundu.