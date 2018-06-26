Badminton Milli Takımı’ndan 4 madalya

Akdeniz Oyunları 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde İspanya’nın Tarragona kentinde düzenleniyor. 29 yarış alanı ile 26 ülkeden 4 bin sporcunun 33 spor branşında katılım gösterdiği oyunlarda, Badminton Türk Milli Takımı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Tek Kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit (2016 Londra Olimpiyat Sporcusu ve aynı zamanda 17. Akdeniz Oyunları Tek Kadınlar ve Çift Kadınlar Şampiyonu), Aliye Demirbağ; Tek Erkekler kategorisinde Emre Lale (17. Akdeniz Oyunları Tek erkekler kategorisi 3.’sü), Muhammed Ali Kurt, Çift Kadınlar kategorisinde Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Çift Erkekler kategorisinde Serdar Koca ve Serhat Salım ülkemizi temsil etti.

Tek Bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit; sırasıyla İtalyan rakibi Katharina Fink’ı 2-0, İspanyalı rakibi Sara Del Carmen Penalver Pereira’yı 2-1 ve yarı finalde Fransız rakibi Yaelle Clara Hoyaux’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde İspanyol Beatriz Corrales Ocana’yı 2-0 mağlup eden Neslihan altın madalyanın sahibi oldu.

Tek Bayanlar kategorisinde Aliye Demirbağ; sırasıyla Portekizli rakibi Sonia Gonçalves’i 2-1, Yunanlı rakibi Grammatoula’yı 2-0, Fransız rakibi Yaelle Clara’yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Aliye, yarı finalde ise İspanyol rakibi Beatriz Ocana Corrales’i 2-0 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Tek Erkekler kategorisinde Muhammed Ali Kurt; sırasıyla Cezayirli rakibi Madjed Yacine Balahouane’yi 2-0, Yunan rakibi Iias Xanthou’yu 2-0, İtalyan rakibi Tosario Maddaloni’i 2-0 ve Fransız rakibi Lucas Maurice Corvee’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başarılı sporcu yarı finalde ise Fransız rakibi Toma Tomov Popov’a 2-0 mağlup olarak 4. oldu.

Çift Erkekler kategorisinde Serdar Koca ve Serhat Salım; sırasıyla Sırbistanlı rakipleri Andrija Doder/Luka Milic’i 2-0 ve Portekizli rakipleri Bernardo Atilano/Duarte Anjo’yu 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Yarı finalde ise Fransız rakipleri Bastian Karsaudy/Thom Mark Gicquel çiftine 2-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çift Bayanlar kategorisinde Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci; sırasıyla İtalyan rakipleri Lisa Schack Iversen/Silvia Garino’yu 2-0 ve İspanyol Elena Fernandez Arboleya/Lorena Usle Vejo’yu 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. İkili, yarı finalde ise Fransız Lea Helene Palermo/Delphine Aurore Delrue çiftine 2-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Mutluyuz, gururluyuz, devletimize bizlere vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.