İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafetimbi Gomis, Arabistan'da ilk golünü attı

Suudi Arabistan Ligi’nin 2.

Suudi Arabistan Ligi'nin 2. haftasında Al Hilal deplasmanda Al Raed'i 3-1 mağlup etti. Al Hilal'in golünü Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis kaydetti.


Galatasaray'dan transfer olan Bafetimbi Gomis'in takımı Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Al Raed ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk golünü 41. dakikada Gomis kaydetti. Al Hilal 45. dakikada Omar Abdulrahman golü ile skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi 52. dakikada Ahmed Hammoudan'ın fileleri havalandırmasıyla farkı 1'e indirse de Al Hilal'den Carlos Eduardo 55. dakikada penaltıdan yeniden öne geçirdi.


Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Al Raed'e attığı golle Al Hilal kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Al Hilal bu galibiyetiyle ligde 2'de 2 yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.