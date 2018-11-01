Bağcılar Belediyesi e-faturaya geçişte PTT'yi tercih etti

Bu sistem sayesinde bürokratik süreç en aza indirilirken kurumlardaki kağıt israfı ve zaman kaybı da engellenmiş olacak.

Dijital belediyecilikte ilklere imza atan Bağcılar Belediyesi, başta e-Devlet kapısı hizmetleri olmak üzere, e-imza, mobil-imza, e-yazışma, e-arşiv fatura ve KEP gibi önemli uygulamalarının yanında e-fatura, e-arşiv, e- defter hizmetlerini de sistemine entegre ediyor.

Bu amaçla Bağcılar Belediyesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) arasında 30 Ekim 2018 tarihinde e-Fatura, e- Arşiv Fatura ve e-Defter entegrasyonuyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla imzalanan protokol ile PTT tarafından Bağcılar Belediyesi'ne sunulması öngörülen e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter hizmetlerinin kapsamı da belirlendi.

Elektronik ortamda düzenlenecek olan e-faturalar doğrudan belediyenin sistemine ulaşacağından, faturaların kaybolması, geç gelmesi gibi sıkıntıların ortadan kaldırılması, veri akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması, zaman ve iş gücü israfının önüne geçilmesi, basılı fatura ile kargo veya posta masraflarının asgariye indirilmesi öngörülüyor.

“Kağıt israfı ve zaman kaybının da önüne geçilecek”

PTT ile imzalanan işbirliği protokolünün iki kuruma da önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Başkan Çağırıcı, “İşbirliğimiz hayırlı olsun. Bu sistemle artık bürokratik süreç en aza indirilirken; kurumlardaki kağıt israfı ve zaman kaybının da önüne geçilecek. Teknolojik uygulamalarımızı da hizmete sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden dijital olgunluk seviyesi yüksek bütünleşik hizmetler sunan Bağcılar Belediyesi, başta Emlak Vergisi Bildirimi olmak üzere, Borç ödeme, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama, e-Makbuz Sorgulama, Arsa Rayiç Değeri Sorgulama, İmar Durumu Sorgulama ve Evrak Takibi Sorgulama hizmetleri ile e-Devlet Kapısı üzerinden 28 yeni hizmet ile en çok hizmet sunan belediye konumundadır.