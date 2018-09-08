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08 Eylül 2018 12:34

Bağcılar Belediyesi zabıta personeli esnafa ve vatandaşa karanfil dağıttı

Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve zabıta personeli vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıttı.

Bağcılar Belediyesi zabıta personeli esnafa ve vatandaşa karanfil dağıttı

08 Eylül 2018 12:34

Esnafla sohbet eden Çağırıcı, hem onların taleplerini dinledi hem de hayırlı işler temennisini iletti.


Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 192’nci yıldönümü nedeniyle Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en işlek yeri olan Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi’nde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 14.00’te başlayan yürüyüşe AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da eşlik etti. Yol boyunca vatandaşlara karanfil dağıtan katılımcılar daha sonra esnafı ziyaret etti. Çağırıcı ve zabıta personeli esnafla sohbet edip hem onların istek ve görüşlerini aldı hem de hayırlı işler temennisinde bulundu.



“Ziyaretimiz esnaf ve zabıtalarımızın birlik içinde olduğunu gösteriyor”


Güler yüzlü ve samimi bir ortamda geçen görüşmelerin sonunda esnafa karanfil dağıtıldı. Gördüğü ilgiden memnun kaldığını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Yaptığımız bu ziyaret esnaf ve zabıtalarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu gösteriyor. Hal hatır sorduk, çalışmalarıyla ilgili hemşehrilerimizi dinleme imkanı bulduk. Kendilerine karanfil takdim ettik. Ben bu vesile ile bütün zabıta teşkilatımızın her bir üyesinin bu anlamlı haftasını tebrik ediyorum” dedi.




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