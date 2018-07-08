Bağcılar Belediyesi’nin yeni hizmet binası yıl sonunda açılıyor

37 bin 965 metrekarelik kapalı kullanım ve 19 bin metrekarelik yeşil alana sahip yeni binanın yıl sonunda açılması bekleniyor. Güzel bir ortamda hizmet alacak olan ilçe sakinleri, süs çiçekleri ve ağaçlarla kaplı yeşil alanda spor yapabileceği gibi oturma gruplarında dinlenerek keyifli zaman geçirecek.

Ulaşımdan eğitime kadar yapılan yatırımlarla İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen Bağcılar, çağın ihtiyaçlarına uygun modern hizmet binasına kavuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 Haziran ayında temeli atılan binanın kaba inşaatı tamamlandı. İnşaatta bir yandan ince işçilik devam ederken bir yandan da dış cephe kaplamaları yapılıyor.

“Yeşil alanların altı da dahil olmak üzere toplam 419 araçlık kapalı otopark var”

2018 yılı sonunda açılması planlanan yeni binada personelin çalışma ortamı hizmetin daha hızlı ve kolay verilmesine yönelik dizayn edildi. Engellilerin hizmete erişimi noktasında da her türlü düzenleme ve planlama yapıldı. Hizmet binası yerleşkesinde yeşil alana büyük yer ayrıldı. 37 bin 965 metrekarelik kapalı kullanım alanını bulunan binanın çevresinde 19 bin metrekarelik alanda vatandaşların egzersiz yapma imkanı bulacağı yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Yeşil alanların altı da dahil olmak üzere toplam 419 araçlık kapalı otopark bulunacak.

2 bodrum kat, zemin kat ve +5 kat olarak yapılan binada 450 kişilik konferans salonu, sergi alanı, spor salonu, kreş ile 2 de mescit olacak. Meclis Salonu ve grup odalarının da bulunacağı binada toplam 14 asansör hizmet verecek.

“Vatandaşlarımız sosyal yaşam alanlarında keyifli zaman geçirecek”

Çalışmaları yakından takip eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar kurulduğu ilk günden beri sürekli değişim ve gelişim içerisinde. Bu değişime ayak uydurmak için hizmet binamızı da en iyi şekilde modernize ediyoruz. Yeni hizmet binası ilçemize büyük değer katacak. Yeni binamızda yeşili ve hemşehrilerimizin rahatını ön planda tuttuk. Binanın çevresi yeşil alanla kaplı olacak. Vatandaşlarımız bahçemizde ve sosyal yaşam alanlarında keyifli zaman geçirecek. Bu projelerin hayata geçmesindeki katkıları ve göreve geldiği günden bu yana Bağcılar’a verdiği desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal’a teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeni hizmet binasına geçerek, artan bir tempo ile Bağcılarlılar’ın hak ettiği projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.