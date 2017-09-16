Bağcılar, depreme karşı yenilenen okullarıyla yeni eğitim yılına hazır

Ayrıca ilçede depreme dayanıksız olduğu belirlenen 22 okul yeniden inşa edilerek öğrencilerin dayanıklı yapılarda eğitim görmelerine imkan sağlandı.

Bağcılar Belediyesi, öğrenciler için yeni ders zilinin çalmasına sayılı gün kala ilçedeki tüm okullarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla okulları yeni döneme hazırladı. Bağcılar Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü temizlik ekipleri ilçedeki 110 okulda olduğu gibi Anafartalar İlkokulu’nda da temizlik çalışmalarını titizlikle yürütürken, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler okulların koridorlarını ve merdivenlerini sabunlu suyla yıkadı. Öğrencilerin oturacağı sıraları da özenle temizleyen ekipler, çocuklara yeni eğitim yılında temiz okullar hazırladı. Ayrıca öğrencilerin ders aralarında birbirleriyle aktiviteler gerçekleştirmesini imkan sağlamak amacıyla okul bahçelerinde renkli boyalarla sek sek ve ip atlama alanları oluşturuldu. İlçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 22 okul da Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve hayırseverlerin yardımıyla yeniden inşa edilerek öğrencilerin dayanıklı yapılarda eğitim görmelerine imkan sağlandı.

“Bağcılarımızda eğitime hazırız”

Çocukların hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesi için gerekli tüm çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ve yıl içinde de devam edeceğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılarımızda 110 devlet okulu var, şu an itibariyle tamamı yenilenmiş ve yani yapılmış durumda. İnşaatları devam eden okullarımız var. Bağcılar’daki okullarımızın yüzde ellisi tekli eğitime geçti. Bağcılar’daki eğitim kalitesinin çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz. Her sezon olduğu gibi bu sezon da okullarımızı başta temizlik, bakım, onarım ve bahçe düzenlemeleri, çocuklarımızın geleneksel oyunlar oynayacağı mekanların hazırlanması noktasında hazır hale getirdik. Bağcılar’ımızda eğitime hazırız. İnşallah başarılı bir eğitim dönemi geçirmeyi temenni ediyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını, başarılı bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.