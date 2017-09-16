Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 09:11

Bağcılar, depreme karşı yenilenen okullarıyla yeni eğitim yılına hazır

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı gün kala öğrencilerin hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için Bağcılar’da tüm okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bağcılar, depreme karşı yenilenen okullarıyla yeni eğitim yılına hazır

16 Eylül 2017 09:11

Ayrıca ilçede depreme dayanıksız olduğu belirlenen 22 okul yeniden inşa edilerek öğrencilerin dayanıklı yapılarda eğitim görmelerine imkan sağlandı.


Bağcılar Belediyesi, öğrenciler için yeni ders zilinin çalmasına sayılı gün kala ilçedeki tüm okullarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla okulları yeni döneme hazırladı. Bağcılar Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü temizlik ekipleri ilçedeki 110 okulda olduğu gibi Anafartalar İlkokulu’nda da temizlik çalışmalarını titizlikle yürütürken, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler okulların koridorlarını ve merdivenlerini sabunlu suyla yıkadı. Öğrencilerin oturacağı sıraları da özenle temizleyen ekipler, çocuklara yeni eğitim yılında temiz okullar hazırladı. Ayrıca öğrencilerin ders aralarında birbirleriyle aktiviteler gerçekleştirmesini imkan sağlamak amacıyla okul bahçelerinde renkli boyalarla sek sek ve ip atlama alanları oluşturuldu. İlçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 22 okul da Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve hayırseverlerin yardımıyla yeniden inşa edilerek öğrencilerin dayanıklı yapılarda eğitim görmelerine imkan sağlandı.



“Bağcılarımızda eğitime hazırız”


Çocukların hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesi için gerekli tüm çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ve yıl içinde de devam edeceğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılarımızda 110 devlet okulu var, şu an itibariyle tamamı yenilenmiş ve yani yapılmış durumda. İnşaatları devam eden okullarımız var. Bağcılar’daki okullarımızın yüzde ellisi tekli eğitime geçti. Bağcılar’daki eğitim kalitesinin çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz. Her sezon olduğu gibi bu sezon da okullarımızı başta temizlik, bakım, onarım ve bahçe düzenlemeleri, çocuklarımızın geleneksel oyunlar oynayacağı mekanların hazırlanması noktasında hazır hale getirdik. Bağcılar’ımızda eğitime hazırız. İnşallah başarılı bir eğitim dönemi geçirmeyi temenni ediyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını, başarılı bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç