Bağcılar ikinci gençlik merkezi için gün sayıyor

3 bodrum kat, zemin kat ve +6 kat olarak yapılan ikinci Gençlik Merkezi’nde eğitim ve sosyal etkinlik alanları dışında 344 kişilik öğrenci yurdu ve 504 araçlık zeminaltı otoparkı da bulunuyor.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde 2014 yılından beri 24 ayrı branşta hizmet veren Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nin bir yenisi Yenimahalle’de inşa ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Yenimahalle Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otoparkı inşaatının yüzde 70’i tamamlandı. 6 bin 947 metrekare alana kurulan bina 3 bodrum kat, zemin kat ve +6 kat olarak yapılıyor. Gençlik Merkezi’nin içinde kütüphane, derslik, sanat atölyeleri gibi eğitim veren salonlarının yanında kafe, fitness, yoga, plates, oyun ve medya içerikli sosyal etkinlik salonları da var. 344 öğrencinin kalacağı yurt ve yemekhanesi bulunan Gençlik Merkezi’nin çevresinde ise futbol sahası, dinlenme ve piknik alanları yer alıyor.

"Modern binamızda gençlerimiz kendilerini geliştirme imkanı bulacak"

Bittiğinde rengarenk bir görünüme sahip olacak binanın 2019 yılının başında açılması bekleniyor. Yeni Gençlik Merkezi’nin altında 504 araçlık zeminaltı otoparkı da bulunuyor. Devasa otopark sayesinde bölgedeki araçların park sorunu da çözülmüş olacak.

Gençlik Merkezi’nin yakında hizmete açılacağını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlik Merkezi’mize gösterilen rağbet ikincisini açmamıza olanak sağladı. Modern ve donanımlı binamızda gençlerimiz kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. İnanıyorum ki daha ileri seviyede hizmet sunacak olan Yeni Gençlik Merkezi’miz de çok ilgi görecek. Gençlere bu imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a Bağcılarlı hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.