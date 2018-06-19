Bağcılar, kültürleri birleştiriyor

Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Festival’in ilk gününde yöresel sanatçılarseslendirdiği türkülerle davetlileri coştururken, halk oyunları gösterileri de ilgiyle izlendi.Kemençe, davul ve saz sesinin yükseldiği Festival sırasında davetliler bolca halay çekti.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Festival, Giresun, Bolu, Karaman ve Ardahan derneklerinin halk oyunları gösterileriyle başladı. Program daha sonra yöresel sanatçıların mini konserleriyle devam etti. Festival’de konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçeninher geçen yıl büyük projelere kavuştuğunu belirtti. Hizmete sunulan projelerin 7’den 70’e tüm hemşehrilerine hitap ettiğini ifade eden Çağırıcı, “Hamdolsun, Ramazan ayını iklimine uygun şekilde yaşadık. 130 bin hemşehrimizle iftar sofralarında buluştuk. Sahur programlarında bir araya geldik. Ramazan Bayramı’nda bolca dua yaptık. Şimdi de geleneksel Festivale ev sahipliği yapıyoruz. Festival vesilesiyle kültürümüzü, geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatıyoruz. Tüm bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz” dedi.

Festivalin açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Dernek Başkanları ile Dernek üyeleri katıldı.Beş gün sürecek Festivalde her gün farklı yörelere ait halk oyunları gösterisi sunulacak ve türküler seslendirilecek.