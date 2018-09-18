Bağcılar'a 4 bin 099 araçlık katlı otopark

İstanbul'un en büyük çilesi haline gelen otopark sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle Bağcılar'da yapılan dev projelerle çözüme kavuşuyor. Mevcutta hizmet veren 1104 araçlık 4 otoparka 4 bin 099 araç kapasiteli 7 otopark daha ekleniyor. İnşaatları devam eden modern, asansörlü ve katlı otoparkların 2019 yılında hizmete açılması planlanıyor.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı bağlantı yolları üzerinde bulunan Bağcılar'da, ulaşım sorununu çözmeye yönelik dev atılımlarda bulunuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle ilçedeki otopark sorunu ve ileride yaşanabilecek havalimanı trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni projeler hayata geçiriliyor.

“Otopark sayısı 11'e, araç kapasitesi 5 bin 203'e çıkacak”

Bu kapsamda yapımına başlanan 3 ve 4'er katlı zemin altı 7 otoparkın inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. 4 bin 099 araçlık modern ve çevreci özellikteki otoparkların önümüzdeki yıl bitirilerek hizmete sunulması planlanıyor. Açılışı yapılacak yeni alanlarla birlikte Bağcılar'da belediye bünyesindeki otopark sayısı 11'e çıkarken araç kapasitesi ise 5 bin 203 olacak.

Zeminaltına inşa edilen otoparkların üstü çocuk parkı, yaşam alanı ve pazar alanı olarak değerlendiriliyor. Projeler arasında en büyüğü olan Bağcılar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nın altına yapılan 1162 araçlık devasa otoparkta asansör de bulunuyor. Sürücülere otoparktan metroya geçiş imkanı da sunuluyor. Ayrıca meydanın etrafında bulunan evlerin siluetleri ve kat yükseklikleri de aynı olacak.

“Hem ilçenin hem de bölgenin trafiğini rahatlatacağız”

Otopark inşaatlarını gezerek incelemelerde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmalar sonucunda otopark sayımızı önümüzdeki yıl içerisinde daha da artırarak hem ilçemizin hem de bölgenin trafiğini rahatlatacağız. Hemşehrilerimizin arabamı nereye park edeceğim sıkıntısı ve yollardaki yoğunluk sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal'a ilçemize yapmış olduğu yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Heyecanla açılış yapacağımız günü bekliyoruz" diye konuştu

İşte inşaatı devam eden otoparklar ve araç kapasiteleri ise şöyle;

Bağcılar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Zemin Altı Katlı Otopark 1162

Ebubekir Parkı Zemin Altı Otopark, Pazar Yeri 1200

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Pazar Yeri ve Zemin Altı Otopark 335

Bağcılar Göztepe Mahallesi 2347 Sokak Zemin Altı Otoparkı 169

Kirazlı Mahallesi Zemin Altı Otopark 109

Yeni Mahalle Gençlik Merkezi 504

Belediye Hizmet Binası 620