Bağcılar’da 15 Temmuz destanı etkinliklerine yoğun ilgi

Programın 2’nci günü de meşaleli yürüyüş, özel konuklar, türküler, şiirler ve tiyatral gösteriyle dolu dolu geçti.

İstanbul’da hain işgal kalkışmasının 1’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin adresi Bağcılar oldu. Bir hafta önceden hazırlık yapılan Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında 5 gün sürecek etkinliğin 2’nci günü de yoğun bir programla geçti.

Bağcılar’ın 7 ayrı noktasından yola çıkan meşaleli kortej saat 21.00’da etkinlik alanında bir araya geldi. Kortej alanda ilçe sakinleri tarafından bayraklar ve marşlarla karşılandı.

“Bağcılar 15 Temmuz’u unutmadı unutturmadı”

Programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Kaymakam vekili Osman Ateş Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdem Bursalı, Bağcılar Müftüsü Musa Uzun, 15 Temmuz gazileri, TV Programcısı Dursun Ali Erzincanlı ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim okumasının ardından 40 dakikalık bir belgeselle 15 Temmuz gecesi anlatıldı. Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada “Geçen yıl 15 Temmuz sonrası 27 gün Bağcılar Meydanı’nda demokrasi nöbeti tuttuk. Yıl dönümünde de yine nöbetlerimizle demokrasiye sahip çıkıyoruz. Bağcılarlıların 15 Temmuz’u unutmadığını ve unutturmadığını görmek bizi çok mutlu etti. Nöbetlere olan yoğun ilgiden dolayı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Türküler davetlileri duygulandırdı”

Programın özel konukları olan 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Televizyon Programcısı Dursun Ali Erzincanlı da önce naat ve ardından Şehit Ömer Halisdemir’in anısına yazdığı “30 Kuş” şiirini okudu.

Alanda kurulan platoda gösterilmeye başlanan “Çizmeyi Aşanların Hikayesi” isimli tiyatral canlandırma gösterisi 2’nci kez yapıldı. Görsel ve işitsel efektlerin kullanıldığı çalışma izleyenlere coşku dolu dakikalar yaşattı.

Gecede Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Öğretmenleri Korosu ağıt ve türküler seslendirdi. Türküler, alandaki bütün davetlileri duygulandırdı.