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06 Ocak 2017 16:38

Bağcılar’da 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikildi

Bağcılar’da 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikildi

06 Ocak 2017 16:38

Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimini kahramanca püskürten şehit ve gaziler anısına 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikildi. 8,60 metre yüksekliğindeki anıtın açılışına şehit yakınları ve gaziler de katıldı.
Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde kahramanca direnen ve hain darbecilere karşı koyan şehit ve gaziler anısına 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikti. Mehmet Akif Bulvarı üzerine dikilen anıt 8,60 metre yüksekliğinde ve 7,52 metre genişliğe sahip. Darbeye gönderme yapan, devletin güçlülüğünü esas kılan çeşitli form ve simgelerin yer aldığı anıtın alt bölümünde "Kahraman Türk halkına adanmıştır" ifadeleri yer alıyor.
Açılış töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “15 Temmuz şehitlerimizi ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye ne zaman ekonomik ya da özgürlükler açısından bir hamle katediyorsa hemen akabinde bir terör olayı gerçekleşiyor. Bu anıtta bundan sonra yapacağımız çalışmalar da bizim birlik ve beraberliğimizi ortaya koyacak. Vatan için ortak paydada bir araya gelmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Gelecek daha güzel olacak ve bu millet geçmişi unutmadan geleceğe de emin adımlarla yürüyecektir” ifadelerini kullandı.

“Teröre kesinlikle geçit vermeyeceğiz”
15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda darbeci askerlerden gördüğü şiddet sonucu yaralanan Bilal Çöp, “Buradan vatandaşlarımıza bir olma zamanı, diri olma zamanı ve birlikten kuvvet doğar mesajını veriyorum. Hiçbir teröre geçit vermeyeceğiz ve bunu engellemek için ben kendi canımı o gece ortaya koyduğum gibi milletimizin de yeniden koyacağını inanıyorum. Teröre kesinlikle geçit vermeyeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın açılış kurdelesi kesildi.



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