Bağcılar’da 2 ayda 13 bin kişi piknik yaptı

Piknik yapan vatandaşlardan kimi müzik eşliğinde halay çekerken, çocuklar da oyun parklarında ve gezi alanlarında keyifli zaman geçirdi. Torunlarıyla piknik yapan 100 yaşındaki Zerif Nine, “Piknik sayesinde temiz hava aldım. Torunlarımı izlemek de beni dinlendiriyor” dedi.

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından her yaz geleneksel hale getirilen “Haydi Pikniğe” etkinliği devam ediyor. Pikniğe gitmek için Mahalle Konakları’na isimlerini yazdıran ilçe sakinleri ücretsiz servis araçlarıyla Belgrad Ormanı Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’na götürülüyor. Belediye görevlileri tarafından temizliği yapılan, kene ve zararlı haşerelere karşı da ilaçlanan bölgede oturma yerleri de bulunuyor. Vatandaşların piknik yapacakları alanın yanında paintball, voleybol sahası, mini golf sahası, at binme, ok atma, palyaço eğlenceleri de yer alıyor. Müziğin ritmine kendini kaptıran gençler, el ele verip uzun halay kuyrukları oluşturuyor. Piknik vesilesiyle sohbetler ediliyor komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri güçlendiriliyor. Kimi de yorgunluklarını hamakta uyuyarak atıyor. Minikler ise yüzünü boyayan palyaçolarla eğlenceli dakikalar geçiriyor.

“Torunlarımı izlemek beni dinlendiriyor”

Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda 2 ay içinde 13 bin Bağcılarlı piknik yaptı. 100 yaşındaki Zerif Arslan da torunlarıyla piknik yapmak için mesire alanını tercih etti. Sevdikleriyle keyifli bir zaman geçirdiğini söyleyen Zerif Arslan, “Piknik sayesinde temiz hava aldım. Torunlarımı izlemek de beni dinlendiriyor. Bize bu imkanları sağlayan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksel piknik etkinliği 31 Ekim tarihine kadar sürecek.