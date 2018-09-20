Bağcılar'da 20 bin kisilik aşure kazanı kaynadı

Bağcılar'da Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla 20 bin kişilik aşure kazanı kaynadı. İçinde onlarca çeşit malzeme bulunan aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Aşure Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından Çarşı Caddesi'nde ilçe sakinlerine 20 bin kap aşure ikram edildi. Vatandaşlara kendi eliyle kazandan aşure dolduran Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi. Bağcılar'da Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla binlerce vatandaşa aşure ikram edildi. Aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar dakikalarca sırada bekledi.

20 bin kap aşure ikram edildi

Aşure ikramına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Başkan Çağırıcı, kepçeyi eline alıp ilçe sakinlerine kazandan aşure doldurdu. Etkinlikte 20 bin kap aşure ikram edildi.

“Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, rahmeti ve bereketi bol olan güzel bir aya girildiğini belirterek, “Aşure bizim inancımızda kültürümüzde var. Ben öncelikle Kerbela şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tabi ki birlik ve beraberliğin sembolü, özellikle çocukluğumuzdan beri evlerimizde komşulukların çok daha güzel bir noktaya ulaştığı aşureler pişirerek birbirine ikramlar yapıldığı süreçlerde biz hep yetiştik. Uzun yıllar bu gelenek güzel bir şekilde devam etti. Dünya var olduğu günden bugüne kadar insanlığın olduğu her yerde zulüm oldu. Kardeşin kardeşi öldürdüğü şehit ettiği süreçleri yaşadık ve maalesef 21'inci yüzyıl dünyasında bunu hala Suriye'de özellikle yaşıyoruz. Öldürenin ve ölenin de Allah Allah diyerek Cihad ettiğini iddia ettiği şehit olduğunu iddia ettiği bir daha bu süreçlerin yaşanmamasını ben Rabbimden temenni ediyorum" dedi.