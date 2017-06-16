Bağcılar’da 20 bin öğrenci Yaz Spor Okuluna katıldı

20 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı spor okullarında futbol, basketbol, okçuluk ve voleybolun da aralarında bulunduğu farklı branşlarda eğitim verilecek.

Bağcılar Belediyesi Geleneksel 12’nci Yaz Spor Okulları açılışı Mahmutbey Stadı’nda düzenlenen coşkulu bir törenle yapıldı. 20 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı spor okullarında Futbol, Basketbol, Okçuluk ve Voleybol ‘un da aralarında bulunduğu farklı branşlarda eğitim verilecek.

Yaz Spor Okullarında her branşta eğitim verdiklerinin altını çizen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu yıl da okçuluk branşını eklediklerini söyledi. Bağcılar’ın genç nüfusa sahip olduğunu belirten Çağırıcı, yaptıkları yatırımlardan örnekler verdi. Çağırıcı, “Parklarımıza, yeri müsait olan okullarımızın bahçesine kapalı spor salonları yapıyoruz. İkinci stadımızın inşaatı da devam ediyor. İlçemize 3. stadı da yapacağız. Etkinliklerimiz halı sahalarda da devam ediyor. 7 tane daha kapalı halı saha projemiz devam ediyor” diye konuştu. İzci Kampları düzenlediklerini ve Kemerburgaz’daki 200 dönümlük araziyi de spor için kullanmak istediklerini belirten Çağırıcı, başarılı sporcu ve öğrencileri İzmit Kefken’de ağırladıklarını kaydetti. Çağırıcı, 250 yataklı konaklama tesisi inşaatının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Protokol bocce oynadı, ok attı

Programın ilerleyen anlarında Kaymakam Çiftçi, Başkan Çağırıcı, İlçe Başkanı Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ok atarken, birlikte yeni inşa edilen alanda da bocce sporu etkinliğine katıldılar. Programda ayrıca Anadolu’nun zenginliğini yansıtan sporlardan olan Bocce yarışlarında dereceye giren öğrencilere kupaları verildi. Ardından Bilgi Evleri folklor ekibi halk oyunlarından örnekler sundu. Bağcılarlı Taekwondo sporcularının gösterisi de ilgi gördü. Program sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.