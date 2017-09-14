Bağcılar’da 22 okul depreme karşı yenilendi

MEB, İstanbul Valiliği, İBB, Bağcılar Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğinde 3’ü bu sene olmak üzere son 6 yılda toplam 22 okul ilçeye kazandırıldı. 12 okulun inşaatı devam ederken bir okulun yapımı ise ihale aşamasında.

18 Eylül 2017 günü başlayacak olan 2017-2018 eğitim öğretim yılında 110’u devlet 54’ü özel olmak üzere 164 okulda 143 bin 230 öğrencinin eğitim göreceği Bağcılar’da hazırlıklar tamamlandı. 4 ilin nüfusundan daha fazla öğrencinin eğitim gördüğü Bağcılar’da en çok önem verilen konu ise okulların güçlendirilmesi.

“22 okul yıkıldıktan sonra yeniden yapıldı”

Kentsel dönüşüm kapsamında depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilen okul ve yurtlar yıkılarak yeniden inşa edilip öğrencilerin güven içinde öğrenim gördüğü eğitim yuvaları haline getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İBB, Bağcılar Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğinde yürütülen çalışmalar ara verilmeden her sene devam ediyor.

Bu yıl Gazi Lisesi, Yeni Mahalle Anadolu Lisesi ve Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu’nun inşaatı tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi. 3’ü bu dönem olmak üzere son 6 yılda toplam 22 okul yıkıldıktan sonra yenilenerek ilçeye kazandırıldı.

“Öğrencilerimiz güven içinde eğitimlerine devam edecek”

İlçede Bağlar Mahallesi İlkokulu, Yeni Mahalle Eğitim Uygulama Okulu, Mustafa Kemalpaşa İlkokulu, Göztepe Mahallesi İlkokulu, Mahmutbey Mahallesi İlkokulu, Bağlar Mahallesi Kız Meslek Lisesi Pansiyon inşaatlarına devam ediliyor. Bağcılar Lisesi’nin yıkılıp yeniden yapımı ise ihale aşamasında bulunuyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Deprem Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu kapsamda okullarımızı depremlere dayanıklı hale getiriyoruz. Artık Bağcılar’da eski ve depreme dayanıksız okul kalmayacak. Öğrencilerimiz yeniden inşa ettiğimiz güçlü okullarımızda güven içinde eğitimlerine devam edecek. Okul sayımız da her geçen gün artıyor. Şu anda 12 okulun inşaatı devam ediyor. Okul sayısındaki artışla beraber en kısa sürede tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Okullar dip köşe temizlendi ve ilaçlandı”

Öte yandan, Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla 110 devlet okulunda başta sınıflar, laboratuvarlar ve öğretmen odaları olmak üzere baştan aşağı temizlikleri yapıldı. Temizliğin ardından ilaçlama işlemi de yapılarak eğitim yuvaları hazır hale getirildi.