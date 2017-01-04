Bağcılar’da 23 bin öğrenciye aşı yapıldı

Bağcılar’da 49 ilköğretim okulu ile 53 ortaokulun 1’inci ve 8’inci sınıfında okuyan toplam 23 bin öğrenciye tetanoz-difteri, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal aşı programı kapsamında Bağcılar’daki okulların 1’inci ve 8’inci sınıf öğrencilerine uygulanan Okul Aşı Kampanyaları Kapanış Programı, Vakıflar Ortaokulu’nda düzenlendi.

Programda aşı kampanyasının önemini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından bir konuşma yapan Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, ülkenin sağlık alanında önemli yatırımlara kavuştuğunu belirtti. Okullardaki aşılama kampanyasında yüzde 98 rakamına ulaşıldığını da hatırlatan Çiftçi, “Zannediyorum, Anayasa Mahkemesi’nin kararı yüzünden yüzde 100 aşılama yapılamıyor. Aşı yapılması tercihi aileye bırakılmamalı” dedi.



“Geçmişte insan sağlığı konusunda istismarda bulunuldu”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ‘sağlam kafa sağlam vücutta olur’ atasözüne atıfta bulunarak, “Zeki, çalışkan ve milletine faydalı nesil yetiştirdiğimizde geleceğimizi sağlıklı ve sağlam temellerle oturtmuş olacağız” diye konuştu. Geçmişte çocuklara hayvansal gıda olarak verilmesi gereken süt yerine süttozunun içirildiğini de hatırlatan Çağırıcı, “Maalesef bilinçsizlik sebebiyle bu sıkıntılar yaşandı. İnsanlarımızın sağlığı ve eğitimi konusunda istismarda bulunuldu” diye konuştu.



“23 bin öğrenciye aşı yapıldı”

Bağcılar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hülya Zengin Tiryaki de Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen ulusal aşı programı kapsamında Bağcılar’da 1’inci ve 8’inci sınıf öğrencilere uygulanan Okul Aşı Günleri’nde yaklaşık 23 bin öğrenciye aşı yapıldığını söyledi. Kampanyanın amacının aşı ile korunulabilir hastalıkların ortaya çıkmasını, bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkları ve ölümleri önlemek olduğunu da vurgulayan Tiryaki, “Bu şekilde hem aşılanan çocuklarımız hem de toplum bireyleri hastalıklardan korunmuş olacak” dedi.Bağcılar’da İlkokul 1. sınıfta öğrenim gören 12 bin 526 öğrenciye dörtlü karma ve KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşıları uygulandığını belirten Tiryaki, Ortaokul 4. sınıfta öğrenim gören 10 bin 70 öğrenciye de Td (tetanoz-difteri) aşısı uygulandığını söyledi. Tiryaki, ’’Böylece 23 bin civarında öğrencimizi hastalıklara karşı dirençli hale getirdik” dedi.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı Programları Şube Müdürü Yusuf Fişek ise 39 ilçe arasında öğrenci sayısının en çok Bağcılar’da olduğunu belirterek, “Bağcılar, yüzde 98 aşılama oranı ile 1’inci geliyor. Demek ki, öğrencilerin hepsi aşılanmış. Aşı ile korunabilen hastalıklar gözükmeyecek. İleri ki yıllarda sağlıklı nesillerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Program sonunda aşı programının başarıyla uygulanması sebebiyle tüm okul müdürlerini temsilen 6 okul müdürüne teşekkür belgesi verildi.