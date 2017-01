Bağcılar’da 24 saat kar ve buzlanmayla mücadele

İstanbul, tipiyle karışık yoğun kar yağışının etkisi altına girerken, Bağcılar’da da ekipler günlük yaşamda aksama veya olumsuz bir gelişme olmaması için aralıksız hizmet veriyor. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Bağcılar Belediyesi ekipleri, kar küreme, tuzlama ve ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki sokak hayvanları da Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde koruma altına alınıyor.Bağcılar’da 575 kişilik ekip çalışmalarını vardiyalı olarak aralıksız sürdürüyor.

Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 117 kişilik ekip ile 10 adet küreme ve tuz serpme aracı, 12 adet iş makinesi, 2 adet solüsyon serme aracı, 1 adet greyder ile buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. İki mini kar küreme aracı da dar sokaklarda ve yürüyüş yollarında hizmet veriyor. İlçede karla mücadelede kullanmak üzere 1750 ton tuz stoku bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Müdürlüğü ile AKOM ekipleri de Bağcılar ve sınır ilçelerde 9 adet tuzlama aracı ile kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri de 340 kişilik ekiple ana arterler, kaldırımlar, cami, meydan, hastane ve metro önleri ile prestij caddeler gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde kar küreme çalışmalarını sürdürürken, 18 çöp arabası ve 61 personel ile yoğun kar yağışı altında günlük temizlik ve çöp toplama hizmetlerini gerçekleştiriyor.



Ağaçlar budanıyor, kırık dallar kaldırılıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yine günün her saati 48 kişilik ekibiyle hizmet veriyor. Ekipler, halkın yoğun olduğu yerlerdeki ağaç ve bitkilerde kar yükünü hafifletmek için silkeme çalışması yapıyor. Devrilen ağaçlar kaldırılırken, kırılma tehlikesine karşı budama çalışmaları yapılıyor.



Sokak hayvanları koruma altına alınıyor

İlçedeki doğal yaşamın sürdürülmesi amacıyla da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda sokak hayvanları toplanarak Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde koruma altına alınıyor. 3 veteriner ve 6 bakıcının hizmet verdiği merkezdeki köpekler sağlık kontrolünden geçiriliyor, aşısı yapılıyor ve beslenmesi sağlanıyor.



“Günün her saati karla mücadelemiz sürüyor”

İlçede ağır kış şartlarına karşı tedbirlerini önceden aldıklarını ifade eden Bağcılar belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için günün her saati hizmet verdiklerini ifade etti. Çağırıcı, “Şehrimizdeki kar yağışı aralıksız devam ediyor. Bu amaçla hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan sürdürmesi amacıyla kar küreme, yolları tuzlama ve ağaç dallarını budama gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız hazırlıklarla da hemşehrilerimizin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Gelen tüm telefon ihbarlarını değerlendiriyoruz ve kış şartlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

Çağırıcı, hemşehrilerinin acil durumlarda Koordinasyon Merkezi’ni 0212 432 72 14 no’lu telefonla arayarak yardım isteyebileceklerini de sözlerine ekledi.