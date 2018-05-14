Bağcılar’da 4’üncü Bilim Şenliği yapıldı

Şenlikte Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kan grubu testi yaptırırken ilçe Kaymakamı Mustafa Eldivan da masaj montunu denedi.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda 3 gün süren şenlikte her yaştan öğrenci kendi deney ve buluşlarını sergiledi. Türkiye’nin geleceği olan gençlerin sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimleri sergileme alanı bulduğu 4. Bağcılar Bilim Şenliği ScıenceFest) yapıldı. Bağcılar Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) iş birliğiyle Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda yapılan şenliğin açılışını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci yaptı. Öğrencilerin bilime olan ilgisinden son derece memnun kaldığını söyleyen Yelkenci, çocuk-genç her yaştan bütün öğrencileri tebrik etti.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan yaptığı konuşmada “Bir milletin geleceği gençlerdir, okumuş ve yetiştirilmiş bir toplumdur. Sizlerin bu alanda yaptığı faaliyetler, ortaya koyduğu deneyler, temalar ve küçük küçük de olsa ileriye dönük umut kıvılcımları yaratan bu faaliyetler bizim için çok önemli. Çünkü hiçbir millet ilim olmadan akıl olmadan muasır medeniyet seviyesine yükselemiyor” dedi.

“Bu güzellikler ülkemizin değişiminin tabandaki versiyonu”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Burası çok güzel bir ortam. Bu alanda görmüş olduğunuz güzelliklerin hepsi aynı zamanda ülkemizin değişim ve dönüşümünün de tabandaki bir versiyonu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle gençlerimize ve eğitim camiamıza verilmiş olan imkanların çok iyi değerlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Gençliğine değer vermeyen geleceğini asla göremez” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi: “Etkinlik alanımızda siz sevgili gençlerin maharetlerini, bilimsel buluşlarını ortaya çıkaran bir etkinlikte birlikteyiz. Gençler bütün imkanlar sizin. TÜBİTAK ve Bağcılar Belediyemizin yıllardır sizlere verdiği destekleri en iyi şekilde kullanmanız bizim idealimiz hedefimizdir. Bu imkanları iyi değerlendirin”

“Başkan Çağırıcı kan verdi, Kaymakam masaj montu giydi”

Konuşmalarının ardından davetliler, alanda kurulmuş olan stantları gezerek buluşları ve deneyleri inceledi. Protokol, ilkokul ortaokul, lise, Gençlik Merkezi, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi ve Bilgi Evleri’nin stantlarına tek tek uğrayarak geleceğin bilim insanlarının projeleri hakkında bilgi aldı. Başkan Çağırıcı, bir öğrencinin ısrarını kırmayarak kan grubu testi yaptırırken, Kaymakam Eldivan da bel, sırt, omuz ağrılarını gidermek için yapılan masaj montunu giydi.

3 gün boyunca süren şenlikte ziyaretçiler, birçok bilimsel alanda meraklarını giderecek temaları inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler, etkinlik boyunca fen ve teknoloji alanında da çeşitli deneyler gerçekleştirdi. Ayrıca alanda robotlardan yarış arabalarına, mikroskopla incelemeden drone gösterisine kadar çok sayıda aktivite yapıldı.