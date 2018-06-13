Bağcılar’da 8. semt havuzunun temeli atıldı

’si inşa edilecek olan Yıldıztepe Semt Havuzu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar’da hizmete sunduğumuz havuzlarımızda öğrencilerimiz beden eğitimi derslerini artık bu havuzlarda yapar duruma geldiler. 9. yüzme havuzunun temelini de yakında 15 Temmuz Mahallemizde atacağız" dedi.

İlçe genelinde bugüne kadar 7 semt havuzunu hizmete sokan Bağcılar Belediyesi, 8. yüzme havuzu projesini hayat geçirdi. Yıldıztepe Mahallesi 472. Sokak’taki Yıldıztepe Semt Havuzu temel atma törenine konuk olarak AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Muş, "Bağcılar, Anadolu ile mukayese edince birçok şehirden büyük. 30 büyük şehir var bazılarından hem nüfus olarak hem ekonomik olarak daha büyük. Bağcılar merkezi ilçelerden biri. Bu anlamda bir cazibe merkezi aynı zamanda. İnsanların ilgisi buraya diğer ilçelere göre belki çok daha fazla. Belediye başkanımızın her mahalleye bir yüzme havuzu projesi var. Şimdi burada 8.’sinin temelini atıyoruz. Bu güzel projeden ve çalışmalarından dolayı Belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz beden eğitim derslerini artık havuzlarda yapar duruma geldiler”

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Yapılan bu hizmet bizim için çok önemli. Yarın buranın açılışı yapıldığında hemşehrilerimiz havuzdan yararlanacak. Denize gidemeyen çok sayıda vatandaşımız var onlar da bu yüzme havuzlarından hizmet alacak. Böyle bir projenin hayata geçirilmesinden büyük bir sevinç duyuyorum” şeklinde konuştu.

Kapalı spor salonundan okulların bakımına kadar eğitim alanındaki hizmetleri anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Yüzme havuzları projemiz diye Bağcılar’a has bir geleneğimiz var. Geçmişte 6 tane yüzme havuzumuzu aynı anda inşa ettik. Bağcılar’da hizmete sunduğumuz havuzlarımızda öğrencilerimiz beden eğitimi derslerini artık bu havuzlarda yapar duruma geldiler. Onlardan birinin burada temelini atıyoruz. Yapılacak olan havuzumuz tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Hedefimiz her mahallemize bir yüzme havuzu kazandırmak."

Protokol konuşmaların ardından Milletvekili Muş, Kaymakam Eldivan ve Başkan Çağırıcı, butona basarak tesisin temeline ilk harcı attı. Törene ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri de katıldı.