Bağcılar'da amatör spor kulüplerine modern tesis

Mahmutbey Mahallesi'nde şehrin stresinden uzakta inşa edilen İSTOÇ Spor Tesisinde hafta içi antrenman hafta sonu ise lig maçları yapılıyor.

Bağcılar Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerinin altyapısını oluşturan ve sağlıklı gençlerin yetişmesinde kilit bir görevi olan amatör spor kulüpleri için büyük bir projeye imza attı. Yapımına geçen yıl başlanan İSTOÇ Spor ve Sosyal Tesisleri tamamlanarak hizmete açıldı. Mahmutbey Mahallesi'nde şehrin stresinden uzakta inşa edilen tesis, sporcuların bütün ihtiyaçlarını giderecek özelliğe sahip. Tesiste sahanın yanında 4 soyunma odası, hakem odaları, duş kabinleri ve kafeterya bulunuyor.

“Bağcılarlı sporcularımıza hayırlı olsun”

Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği tarafından yönetilen tesislerden ilçedeki 17 amatör spor kulübünün tamamı yararlanabiliyor. Futbolcuların hafta içi antrenman yaptıkları sahada hafta sonları ise amatör lig maçları yapılıyor.

Tesisi amatör spor kulüplerinin hizmetine sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılarlı sporcularımıza hayırlı olsun. Burada başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyorum” dedi.