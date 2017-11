Bağcılar’da asansörlere sıkı denetim

Denetimler sırasında kullanılabilir durumda olanlara yeşil etiket yapıştırılırken, kullanıma uygun olmayan asansörler kırmızı etiket yapıştırılarak hizmet dışı bırakılıyor.

751 bini aşan nüfusuyla İstanbul’un en büyük ilçeleri arasında yer alan Bağcılar’da kamu kurumları, okul, hastane, ibadethane, işyeri ve konutlarda insan ve yük taşıyan 5 bin 50 asansör bulunuyor. Tüm asansörlerin yıllık kontrol işlemleri Bağcılar Belediyesi adına Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Denetlemeye TSE görevlilerinin yanında asansör firmasından da mühendisler bulunuyor. Asansörlerin denetimi kuyu dibi, kabin içi ve kabin üstü olmak üzere 3 ayrı şekilde yapılıyor. Teknik personel asansörü en yükseğe çıkardıktan sonra zeminde bulunan kuyu dibine erişim sağlıyor. Kuyu dibinde teknik güvenlik, elektrik aksam, metal aksamlar, ve aydınlatma ölçümü yapılıyor.

Takometre ile asansörün hızı ölçülüyor

İkinci aşama da kabin içi denetimi yapılıyor. Ekipler doğal havalandırma, kapı basıncı ölçümü, kullanma talimatı, ışık testi, gösterge ve buton yapılandırılmasını detaylı şekilde inceliyor.

Son olarak ise takometre ile asansörün hızının ölçülmesi ve emniyet devrelerinin kontrolü gözden geçiriliyor. Uzmanların ifadesine göre 150 maddeden oluşan denetlemenin ardından asansörün kullanıma uygun olup olmadığına dair etiketleme işlemine geçiliyor.

TSE standartlarına uygun olan asansörlere bir daha ki periyodik kontrol zamanına kadar kullanılacağını gösteren yeşil etiket yapıştırılıyor. Kontrol kriterlerine göre güvensiz olduğu tespit edilen asansörlere ise kırmızı etiket yapıştırılarak sorunun giderilmesi için 1 ay süre veriliyor. Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler ile standartlara uygunsuzluklar Bağcılar Belediyesi yetkililerine bildiriliyor.

Bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi halinde asansör belediye ekiplerince mühürlenerek hizmet dışı bırakılıyor.

Öte yandan Bağcılar’da, asansörlerde karekod ve sorgulama adresi bulunan asansör bilgi etiketi uygulaması yapılıyor. Asansör üzerine iliştirilen bilgi etiketindeki karekodu akıllı cihazından (tablet, telefon) okutan her asansör kullanıcısı; kullanmakta olduğu asansörün hangi tarihlerde kontrol edildiğini, kontrol sonuçlarını; asansörün hafif kusurlu, kusurlu, güvensiz veya güvenli olup olmadığını; bir sonraki kontrol tarihini, asansörün kimler tarafından bakım ve kontrollerinin gerçekleştiğini sorgulayabiliyor.

Can güvenliği her işin önünde gelir

Vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Biz belediye olarak asansörlerin ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yapıyoruz. Denetimlerle kazaların önüne geçiyor güvenliğimizi sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin can güvenliği her işin önünde gelir” dedi.