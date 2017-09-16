Bağcılar’da bahçesinde oyun parkı olan camiler yapılıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada, “Camimiz bir ilk olma yönüyle dikkat çekiyor. Yeni inşa edeceğimiz caminin bahçesinde çocuklarımızın oyun oynayabileceği oyun alanı bulunacak” dedi.

Bağcılar’da bir ilk olma özelliği taşıyacak olan İnönü Mahallesi Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Musa Uzun, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Çocuklarımıza sahip çıkmazsak FETÖ denilen lanetli insanlar istismara kalkar”

Yunus Emre Camii imam hatibi Yunus Torun’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Başkan Lokman Çağırıcı açılış konuşması yaptı. Çağırıcı, “Kentsel dönüşüm çerçevesinde camilerimizi hızlıca yeniliyoruz. Bugün inşaat halinde olan 15’inci camimizin temelini atıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda camilerimizi bitirmek. Bizim için okul bahçeleri ve cami bahçeleri çok önemli. Bugün maalesef camide konuşulmaz diyerek çocukları camilerimizden uzaklaştırdık. Cami bahçesinde oynanmaz diyerek oralardan uzaklaştırdık hiç olmazsa o zaman gözümüzün önündeydi şimdi bina aralarında nerelerde bilmiyoruz. Çocuklara dokunmayın. Çocukların sesleri camide çok güzel. Diyanetiyle belediyeleriyle hükümetiyle eğer biz bunlara sahip çıkmazsak Allah muhafaza FETÖ denilen o lanetli insanlar yine istismara kalkışırlar. Yani bize düşen görev vatanına dinine diyanetine bayrağına sahip çıkacak inançlı nesiller yetiştirmek. Bunun için gayret ediyoruz. İşte bu niyetle bu camimizin temelini atıyoruz. Camimiz bir ilk olma yönüyle de dikkat çekiyor. Yeni inşa edeceğimiz caminin bahçesinde çocuklarımızın oyun oynayabileceği bir de oyun alanı da bulunacak. Çocuklarımız cami ile bütünleşmiş olacak. Bahçesinde ayrıca büyükler için de oturma grupları hizmet verecek” dedi.

Bağcılar İlçe müftüsü Musa Uzun’un yaptığı duanın ardından katılımcılar birlikte butona basarak Yeni Camii’nin temeline ilk harcı attı. Yeni Camii, toplam 700 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak. Bodrum, zemin ve mahfil kat olarak hizmet verecek. Anadolu Selçuklu mimari tarzındaki cami tamamlandığında 700 kişi aynı anda ibadetini yapabilecek.