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22 Haziran 2017 15:51

Bağcılar’da “Bayramlıklar Hayır Çarşısı’ndan”

Bağcılar’da 10 yıldır faaliyet gösteren Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı, Ramazan Bayramı öncesinde yoğun ilgi gördü.

Bağcılar’da “Bayramlıklar Hayır Çarşısı’ndan”

22 Haziran 2017 15:51

Çarşı’yı bayram öncesi her gün, geçim sıkıntısı çeken ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle ‘bayramlık kıyafet alamayan’ ihtiyaç sahipleri ziyaret ediyor.


Bağcılar Belediyesi’nin 2007 yılında ihtiyaç sahipleri için hizmete sunduğu Hayır Çarşısı’na ilgi her geçen gün artıyor. Bayram öncesinde Çarşı’yı ziyaret edenler istedikleri bayramlık kıyafetleri alabiliyorlar. Çeşitli mağazalardan ve firmalardan gelen kıyafetler Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Hürriyet Mahallesi’nde hizmet veren Hayır Çarşısı’ndan yılda ortalama 7.500 aile faydalanıyor. Yine, ihtiyaç sahiplerine damatlık ve gelinlik de veriliyor.


Her gün 120 aile ziyaret ediyor


Yıl içerisinde her gün ortalama 40 ailenin ziyaret ettiği Hayır Çarşısı’ndan Ramazan Bayramı öncesinde ise 120 aile faydalanıyor. Bununla birlikte ilçede oturanlara her yıl 3500 adet de sünnet kıyafeti veriliyor. 2007 yılından bu yana 27.211 çocuğa da sünnet kıyafeti verildi.


Sürekli 4 personelin bulunduğu Çarşı, haftanın 5 günü saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor.


“Tüm hemşerilerimin bayrama sevinçle girmesini istiyoruz"


Yıllar önce Veren El ile Alan Elin buluşturulması için Hayır Çarşısı’nı hizmete sunduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede faaliyet gösteren firmaların yardımlarını ihtiyaç sahibi hemşehrilerine ulaştırdıklarını söyledi. Ramazan Bayramı’ndan herkesin bereketlenmesini amaçladıklarını belirten Çağırıcı, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimin de bayrama mutlu girmesini istiyoruz. Çarşımızda her yaştan insanımıza göre kıyafetler var. Çocuklarımız da yeni bayramlıklarıyla Ramazan Bayramı’na giriyor.” diye konuştu.




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