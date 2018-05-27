Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 15:24

Bağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı

Bağcılar Belediyesi tarafından Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenlenen organizasyonla bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı.

Bağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı

27 Mayıs 2018 15:24

Yağmurlu havaya rağmen ilçe sakinlerinin sahur programına olan yoğun ilgisinden memnun kalan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Maşallah çok güzel bir tablo. Bağcılarlılar bu saatte aynı sofrayı paylaşarak ‘Bir ve beraberiz’ mesajı verdi” dedi.


Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı farklı bir programa sahne oldu. İftar sonrası düzenlenen eğitim ve eğlence içerikli sunumlar sırasında etkinlik alanında sahur yapılacağı anons edilerek bütün vatandaşlar davet edildi.


Gösterilerden sonra yağmurlu havaya rağmen sahur organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar evlerine gitmedi. Kimi stantları gezerek kimi hemşehri derneklerinde sohbet ederek; çocuklar da akranlarıyla aralarında oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise belediye görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Alana masalar ve sandalyeler kurulduktan sonra misafirler yerlerini aldı.


Bu özel saatlerde ilçeyi yönetenler de Bağcılarlıları yalnız bırakmadı. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan yaptığı konuşmada “Bağcılar’da Ramazan çok keyifli geçiyor. Beraber yaptığımız bu sahurla Ramazanı manevi anlamda gerçekten yaşıyoruz. Ramazan rahmetin, bereketin bol olduğu bir ay. Hepimizin burada bu saatte beraber olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu akşam gerek iftar gerek sahur organizasyonlarında emeği geçen belediye başkanımızın şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.


“Maşallah çok güzel bir tablo”


Yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ramazan güzel başladı güzel gidiyor. Bağcılar’daki gönül sofralarımızı farklı mekanlarda hemşehrilerimizle birlikte kurmaya devam ediyoruz. Bugün de sahur programında bir araya geldik. Alan çok güzel görünüyor. Maşallah çok güzel bir tablo. Bağcılarlılar bu saatte aynı sofrayı paylaşarak ‘Bir ve beraberiz’ mesajı verdi. Katılımlarınızdan dolayı size teşekkürler ediyor hayırlı sahurlar diliyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç