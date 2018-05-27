Bağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı

Yağmurlu havaya rağmen ilçe sakinlerinin sahur programına olan yoğun ilgisinden memnun kalan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Maşallah çok güzel bir tablo. Bağcılarlılar bu saatte aynı sofrayı paylaşarak ‘Bir ve beraberiz’ mesajı verdi” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı farklı bir programa sahne oldu. İftar sonrası düzenlenen eğitim ve eğlence içerikli sunumlar sırasında etkinlik alanında sahur yapılacağı anons edilerek bütün vatandaşlar davet edildi.

Gösterilerden sonra yağmurlu havaya rağmen sahur organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar evlerine gitmedi. Kimi stantları gezerek kimi hemşehri derneklerinde sohbet ederek; çocuklar da akranlarıyla aralarında oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise belediye görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Alana masalar ve sandalyeler kurulduktan sonra misafirler yerlerini aldı.

Bu özel saatlerde ilçeyi yönetenler de Bağcılarlıları yalnız bırakmadı. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan yaptığı konuşmada “Bağcılar’da Ramazan çok keyifli geçiyor. Beraber yaptığımız bu sahurla Ramazanı manevi anlamda gerçekten yaşıyoruz. Ramazan rahmetin, bereketin bol olduğu bir ay. Hepimizin burada bu saatte beraber olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu akşam gerek iftar gerek sahur organizasyonlarında emeği geçen belediye başkanımızın şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

“Maşallah çok güzel bir tablo”

Yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ramazan güzel başladı güzel gidiyor. Bağcılar’daki gönül sofralarımızı farklı mekanlarda hemşehrilerimizle birlikte kurmaya devam ediyoruz. Bugün de sahur programında bir araya geldik. Alan çok güzel görünüyor. Maşallah çok güzel bir tablo. Bağcılarlılar bu saatte aynı sofrayı paylaşarak ‘Bir ve beraberiz’ mesajı verdi. Katılımlarınızdan dolayı size teşekkürler ediyor hayırlı sahurlar diliyorum” şeklinde konuştu.