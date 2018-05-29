Bağcılar’da bir dükkana giren hırsızlar suçüstü böyle yakalandı

Hırsızlık anları ve polis ekiplerinin hırsızları yakaladığı operasyon anı kameralara yansıdı.

Olay, Bağcılar, Mahmutbey mahallesinde bulunan İstoç sanayi sitesinde 10 Mayıs 2018 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 hırsız, işadamı N.K.’ya ait plastik eşya dükkanına girdi. Hırsızların dükkandaki kameraların yönünü değiştirmesiyle birlikte "Sessiz" alarm sistemi devreye girdi. İçeride bulunan güvenlik kameralarının yönü değiştirildiğinde yada görüntü alınamaması halinde alarm verem sistemden gelen ikaz üzerine sitenin tüm girişleri kapatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve güvenlik görevlileri sitenin sadece 1 kapısını açık bırakarak önlem aldı. hırsızlığın ardından dükkandan çıkarak kapıya gelen 4 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Edip M.(37), Ersin Ö.(30), Mustafa T.(31) ile Fatih D.(18)’nin hırsızlık sırasında kullandıkları otomobilin kiralık olduğu ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada güvenlik kamera görüntülerinin kaydedildiği kayıt cihazı bulundu.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak suçlarından polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.